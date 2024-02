Podgorica, (MINA) – Jevrejska zajednica se u Crnoj Gori osjeća bezbjedno, zahvaljujući naporima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije, saopšteno je na sastanku direktora policije Zorana Brđanina i predsjednice Jevrejske zajednice Nine Ofner Bokan.

Iz Uprave policije saopšteno je da su Brđanin i Bokan razgovarali o temama od obostranog interesa, kao što je predstojeća turistička sezona i bezbjednost izraelskih turista koji dolaze u posjetu Crnoj Gori.

„Sagovornici su se saglasili da se Jevrejska zajednica u Crnoj Gori osjeća bezbjedno, zahvaljujući naporima MUP-a i Uprave policije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku zaključeno da je Crna Gora postala izuzetno popularna destinacija za izraelske turiste, čemu će se, kako je naglasio Brđanin, težiti i u budućem periodu.

„Brđanin je, kao i do sada, iskazao punu podršku Jevrejskoj zajednici i nastavku saradnje, na obostrano zadovoljstvo“, dodaje se u saopštenju.

