Jakšić Stojanović: Proces zapošljavanja nastavnog osoblja sporan i podložan uticajima

Podgorica, (MINA) – Kriterijumi za zapošljavanje nastavnog osoblja ne postoje i zbog toga je taj proces vrlo sporan i podložan različitim uticajima, kazala je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Ona je, na konferenciji za novinare povodom 100 dana rada Vlade, kazala da su izmjene i dopune Zakona o opštem obrazovanju i vaspitanju jedan od prioriteta Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

„Prepoznali smo nekoliko ključnih problema sa kojima se suočava Ministarstvo i veliki broj prosvjetnih radnika, a to je definisanje konačnog kriterijuma za zapošljavanje nastavnog osoblja, jer sad ti kriterijumi ne postoje i samim tim je proces zapošljavanja vrlo sporan i podložan različitim uticajima“, rekla je Jakšić Stojanović.

Kako je navela, prosvjetni radnici se suočavaju i sa velikim brojem administrativnih poslova, pa će se kroz izmjene Zakona potruditi da se broj matičnih knjiga koje moraju da vode smanji.

Jakšić Stojanović je rekla da u Ministarstvu razmišljaju i o tome da broj klasifikacionih perioda smanje sa četiri na dva.

Ona je istakla da su uveli i novu praksu da svakog mjeseca imaju jedan ili dva sastanka sa direktorima škola.

Jakšić Stojanović je kazala da su u kapitalnom budžetu predvidjeli brojne projekte čija će gradnja početi ove godine i navela da se nada da će tokom godine intenzivno raditi na vrtićima i školama u Crnoj Gori.

Ona je rekla da privode kraju funkcionalnu analizu obrazovne infrastrukture sa preporukama za unapređenje, koja je vrijedna 600 hiljada EUR.

„Radi se o tome da, konačno, na jednom mjestu u elektronskoj formi imamo sve infrastrukturne objekte u Crnoj Gori, sa detaljnim opisima i karakteristikama“, rekla je Jakšić Stojanović.

„Nijesmo svjesni u kakvom su stanju škole u svakom momentu u Crnoj Gori. Tako da mi reagujemo tek kada se prijavi neki problem. Ovaj program će nam omogućiti da u svakom momentu možemo vidjeti u kakvom su stanju“, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je podsjetila da je počela instalacija računarske opreme za sve škole u Crnoj Gori, koja je vrijedna 6,33 miliona EUR.

Jakšić Stojanović je navela da stvaraju uslove za rješavanje pitanja novog studentskog doma u Podgorici i da će formirati radnu grupu koja će utvrditi koji je najbolji model za rješavanje tog problema.

„Počela je i isporuka malih autobousa i kombija za prevoz učenika sa ruralnih područja, 19 malih autobusa i sedam kombija“, navela je Jakšić Stojanović i dodala da je Glavni grad donirao tri kombija.

Ona je istakla da je pripremljena dokumentacija za nabavku malih autobusa, vrijednih dva miliona EUR, čime će zaokružiti priču o prevozu učenika u seoskim sredinama.

Jakšić Stojanović je navela da su spremili i tender za nabavku namještaja za sve škole u Crnoj Gori, za šta će biti izdvojeno 4,3 miliona EUR.

Ona je naglasila da su pokrenuli rješavanje problema lažnih diploma i podsjetila da su podnijeli više krivične prijave.

Jakšić Stojanović je navela da su, kada je u pitanju nauka, ugovorili 23 krupna nacionalna naučno-istraživačka projekta, u ukupnom iznosu od preko dva miliona EUR.

Ona je podsjetila da su formirali savjete za naučno-istraživačku djelatnost, inovacije i pametnu specijalizaciju i da su pokrenuli poceduru za formiranje savjeta za visoko obrazovanje.

Kako je navela, trenutno rade na pripremi prioriteta kada su u pitanju zakoni i strategije i završavaju Stategiju visokog obrazovanja.

„Imajući na umu prošlogodišnju situaciju sa eksternom maturom, uradili smo nove pravilnike i izmjene i dopune pravilnika koji se odnose na ta testiranja, sa ciljem da unaprijedimo kontrolne mehanizme, kako bismo izbjegli situacije koje su se dešavale“, kazala je Jakšić Stojanović.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun rekao je da je jedan od najzapaženijih učinaka u prethodnih 100 dana potpisivanje Sporazuma Evropske unije (EU) i Crne Gore o „Eu4health“ programu.

On je podsjetio da je Crna Gora jedna od pet država koje su van EU, a koje su potpisinice tog sporazuma.

Šimun je rekao da je, u obilascima javnih zdravstvenih ustavnova širom Crne Gore, primijetio da neke koriste IPA fondove, pa će nastojati da i druge ustanove da to rade.

On je kazao da je nastavljena saradnja sa zdravstvenim institucijama u Francuskoj i da su potpisali ugovor sa najvećom državnom klinikom u Francuskoj, u vidu Memoranduma o saradnji koji omogućava razmjenu kadrova i znanja.

„Nakon sporazuma stigao je zahtjev od Ministarstva zdravlja Francuske da sa nama potpišu ugovor o saradnji, koji će biti potpisan u martu. Pored ekologije, saobraćaja i odbrane, izuzetno važan stub saradnje će predstavljati i zdravstvo“, rekao je Šimun.

On je podsjetio da je donijeta i nova lista ljekova, gdje je uvršteno više od 30 novih ljekova.

„Ova lista sadrži oko 1,5 hiljada ljekova i raznovrsna je, uvrstili smo i više generike u cilju racionalizacije troškova, ali ne na uštrb kvaliteta“, rekao je Šimun.

Kako je kazao, listu će revidirati tri puta godišnje, umjesto dosadašnjih dva puta.

Šimun je rekao da su raspisali tendere od preko pet miliona EUR za adaptaciju, a jedan od njih je za Dom zdravlja (DZ) Budva.

„Ove godine u kapitalnom budžetu imamo planiranje nove zgrade urgentnog bloka u Nikšiću i bolnice u Pljevljima, što je sada u fazi glavnog projekta“, naveo je Šimun.

On je rekao da počinje adaptacija prostora jedinice hitne pomoću u Herceg Novom, Kolašinu i na Žabljaku.

Šimun je kazao da će angio sala u Beranama početi da radi tokom marta i da će omogućiti pacijentima sa sjevera balogovremenije zbrinjavanje akutnih srčanih stanja, kao i veće šanse za preživljavanje.

Kako je rekao, preduzeli su i aktivnosti na polju transplatacionog programa, a izrađuju i stategiju za rijetke bolesti.

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić rekla je da su ponedjeljak počele isplate značajno uvećanih minimalnih penzija od 450 EUR, što se reflektovalo na 74 hiljade građana.

Nišić je, govoreći o penzionim reformama, kazala da će svi koji budu imali 40 godina staža, bez obzira na starost, imati pravo na odlazak u penziju.

Ona je kazala da će digitalizacija Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) biti završena osam mjeseci prije roka.

„Digitalizacija podrazumijeva kompletnu reformu i nakon te reforme Zavod će biti mnogo bolji, a usluga građanima kvalitetnija i dostupnija“, istakla je Nišić.

Ona je kazala da je u toku i izmjena Zakona o posredovanju za vrijeme nezaposlenosti, kojom žele da omoguće posredovanje između nezaposlenog i poslodavca preko jedne aplikacije.

Nišić je istakla da je bitan projekat i Garancija za mlade, koji sprovode u saradnji sa ZZZ i resornim ministarstvima.

„Garancija za mlade će tretirati sve mlade od 15 do 29 godina, kojima će četiri mjeseca nakon završetka studija ili ukoliko izgube posao, Zavod ponuditi nešto od mogućih usluga – zaposlenje, neku obuku ili dokvalifikaciju“, rekla je Nišić.

Kako je kazala, oko 40 hiljada osoba je na ZZZ, a nakon digitalizacije će taj broj biti manji.

„Jer ima dosta pasivno nezaposlenih osoba koje na neki način moramo aktivirati i uključiti u naše tržište“, rekla je Nišić i dodala da je trenutno izdato 35 hiljada dozvola za strance.

Kako je rekla, Crna Gora, kao država koja pretenduje da bude sljedeća članica EU, nikad neće preduzeti norme koje će ograničavati tržište rada, već će i crnogorsko tržište rada biti otvoreno.

Govoreći o socijalnom staranju, Nišić je kazala da moraju da rade dosta stvari.

„Moramo da idemo na razvijanje usluga deinstitucionalizacije, domovi za stare moraju da se uvedu u sistem zdravstvene zaštite“, rekla je Nišić.

Ona je kazala da rade i analizu sistema socijalne i dječje zaštite i on će da pretrpi dodatne digitalizacije.

Prema riječima Nišić, pokušaće da uvežu e-socijalu i e-zdravlje, čime bi građani preko aplikacija mogli da ostvare sva prava.

„Kad odradimo kompletnu digitalizaciju, administracija će biti smanjena, a kvalitet rada u našim centrima i zavodima biće produktivniji“, kazala je Nišić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS