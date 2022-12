Izgorjela kuća u žabljačkom selu Pometenici

Podgorica, (MINA) – Kuća u žabljačkom selu Pometenici vlasnika M.B. izgorjela je u nevremenu koje je u petak uveče pogodilo Žabljak.

Kako je saopšteno iz Vatrogasne jedinice Žabljak, u momentu izbijanja požara u kući nije bilo nikoga.

“Zgarište objekta je primijetio u jutarnjim časovima komšija, kada je krenuo da obiđe stoku”, kaže se u objavi na Fejsbuku/Facebook/ Vatrogasne jedinice.

Oni su kazali da su njihovi pripadnici intervenisali jutros i na jednom stambenom objektu u mjestu Ramovo Ždrijelo.

“Danas u deset sati i 20 minuta prijavljen je požar na stambenom objektu, vlasnika Z.D u mjestu Ramovo Ždrijelo. Na lice mjesta izašlo je pet vatrogasaca sa dva vozila i ugasila požar na kući”, navodi se u objavi.

Dodaje se da su u gašenju požara učestvovali i pripadnici Crnogorskog elektrodistributivnog sistema Žabljak.

“Na kući je pričinjena manja materijalna šteta”, kazali su iz Vatrogasne jedinice.

