Izazove ukloniti sistemskim pristupom edukaciji sudija za prekršaje

Podgorica, (MINA) – Samo sistemski pristup edukaciji sudija za prekršaje može ukloniti postojeće izazove Crne Gore u tom segmentu rada pravosudnih institucija, saopšteno je na događaju Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore i AIRE centra.

Kako je saopšteno iz AIRE centra, oni su danas u Podgorici okupili sudije za prekršaje Crne Gore kako bi predstavili praksu Evropskog suda za ljudska prava i uputili na rješenja aktuelnih pitanja i dilema iz prakse domaćih sudova za prekršaje.

Navodi se da je riječ o zajedničkim aktivnostima koje se realizuju u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

“Svi učesnici i učesnice današnjeg skupa su saglasni da samo sistemski pristup edukacijama sudija za prekršaje može ukloniti postojeće izazove Crne Gore u ovom segmentu rada pravosudnih institucija”, kaže se u saopštenju.

Predsjednik Višeg suda za prekršaje Crne Gore Milivoje Rašović smatra da izazov predstavlja to što se bilježi pad kvalitete prvostepenih odluka u postupku po žalbi, gdje se kao razlozi za ukidanje ili za preinačenje odluka pojavljuju propusti na koje je već ukazivano ili su nedoumice u vezi sa istima otklonjene kroz sudsku praksu ili pravne stavove i mišljenja.

“Smatram da današnja konferencija treba da pomogne da se poveća kvalitet rada, kao i da se kroz ovaj oblik edukacije pruži maksimum u definisanju i prevazilaženju svih spornih pitanja iz svakodnevne prakse”, poručio je Rašović.

Iz AIRE centra su kazali da je obuka uključila 40 sudija iz cijele zemlje, a predstavnici AIRE centra su predstavili i druge edukacijske aktivnosti na kojima rade.

Direktorica AIRE centra za Zapadni Balkan Biljana Brajtvajt naglasila je važnu ulogu sudova za prekršaje u Crnoj Gori.

“Od kada ste u oktobru 2015. godine postali dio redovnog sudstva, gde vam je oduvek bilo mjesto, dajete nemerljiv doprinos funkcionisanju celokupnog pravosuđa kroz vođenje postupaka iz svih oblasti života”, navela je Brajtvajt.

Prema njenim riječima, nije na odmet i podsetiti da su upravo sudije prekršajnih sudova u složenim trenucima za crnogorsko društvo bile na prvim linijama odbrane poštovanje prava građana i zakonitosti u kontekstu sprovođenja i poštovanja propisa i mjera donijetih za vreme pandemije.

“Kada je u pitanju današnji program, posebno me raduje što su agendom predviđene teme nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. To su pitanja od prioriteta za rad AIRE centra u saradnji sa pravosuđem”, dodala je Brajtvajt.

Načelnica Odjeljenja za kontinuiranu obuku u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Maša Adžić, kazala je da je cilj konferencije unaprijediti znanja sudija vezana i za primjenu pojedinih odredbi konvencijskog prava i prakse Evropskog suda za ljudska prava.

I to, kako je kazala, u vezi sa članom 6 EKLJP, to jest sa pravom na pravično suđenju u prekršajnom postupku i sa članom 13 u smislu djelotvornosti ustavne žalbe protiv odluka sudova za prekršaje.

“Posebno je bilo riječi o nasilju u porodici i rodno zasnovanom nasilju, kao trenutno najaktuelnijoj temi za vas, i to ne samo kroz prizmu nacionalnog zakonodavstva i prakse, već i prakse ESLJP, te poštovanja i primjene usvojenih međunarodnih instrumenata iz ove oblasti”, rekla je Adžić.

Adžić je pojasnila da tu prije svega misli na Istanbulsku konvenciju i standarde krivično-pravne zaštite utvrđene ovom Konvencijom koji treba da budu sastavni dio unutrašnjeg pravnog poretka i nalažu kontinuirano unapređenje nacionalnog normativnog okvira, ali i prakse.

“Pored toga, biće riječi i o shodnoj primjena Zakonika o krivičnom postupku, kao i o pitanjima koje ste vi kandidovali prilikom izrade analize potreba za obukom sudija za prekršaje”, navela je ona.

Prema njenim riječima, govori se o spornim pitanjima i dilemama koje se javljaju u primjeni zakona o prekršajima, o javnom redu i miru, o porezu na dodatu vrijednost (PDV), o zabrani diskriminacije kao i o troškovima prekršajnog postupka.

“Cilj nam je bio da se sudije za prekršaje okupe na jednom mjestu i kroz razgovor i diskusiju, razmjenu iskustava i dobre prakse, dođu do rješenja nekih svojih nedoumica i spornih pitanja na koja nailaze u praksi”, zaključila je Adžić.

