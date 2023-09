Izabrano i raspoređeno 11 sudija osnovnih sudova

Podgorica, (MINA) – Sudski savjet danas je izabrao i rasporedio 11 sudija osnovnih sudova, koje će 12. septembra položiti svečanu zakletvu pred tim pravosudnim organom.

Iz Sudskog savjeta su naveli da su Miloš Jokanović, Ivana Žujović i Ivana Radović raspoređeni u Osnovni sud u Podgorici, Darko Božović i Tanja Kuburović Radusinović u Osnovni sud u Nikšiću a Miloš Moračanin i Milica Ćetković u Osnovni sud u Danilovgradu.

Kako su rekli, Artan Kroma i Hasire Bećović raspoređeni su u Osnovni sud u Ulcinju, a Ana Rovčanin u Osnovni sud u Bijelom Polju i Vera Femić u Osnovni sud u Baru.

“Savjet je donio odluku o izboru i raspoređivanju Rada Zarubice i Sabine Canović za sudije u Sud za prekršaje u Podgorici”, dodali su iz Suda.

Kako su rekli, na osnovu konačnog predloga ocjena Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu za vrijeme trajanja teorijskog i praktičnog dijela inicijalne obuke za izabrane kandidate za sudije Upravnog suda, Savjet je utvrdio ocjene za Lidiju Novović i Milenu Marković Vujanović.

Iz Sudskog savjeta su naveli da su istovremeno donijete odluke o njihovom izboru i raspoređivanju u Upravni sud Crne Gore.

“Novoizabrane sudije Upravnog suda Crne Gore, osnovnih sudova i Suda za prekršaje u Podgorici položiće 12. septembra, svečanu zakletvu pred Sudskim savjetom”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, konstatovan je prestanak sudijske funkcije Ramu Strikoviću, sudiji Apelacionog suda Crne Gore, Rifatu Eroviću, sudiji Osnovnog suda u Bijelom Polju i Nevenki Kovačević, sutkinji Suda za prekršaje u Podgorici na lični zahtjev.

Navodi se da je donijeta je odluka da se raspiše javni oglas za popunjavanje jednog slobodnog sudijskog mjesta u Apelacionom sudu, javni oglas za popunjavanje tri mjesta u višim sudovima, kao i interni oglas popunjavanje po jednog sudijskog mjesta u osnovnim sudovima u Nikšiću i Bijelom Polju.

Na sjednici je dato mišljenje na broj utvrđenih radnih mjesta u Predlogu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Apelacionog suda Crne Gore.

Kako je saopšteno, Savjet je razmatrao i usvojio Predlog budžetskih sredstava potrošačke jedinice “Sudski savjet” za narednu godinu.

