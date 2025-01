Izabrani državni tužioci u Vrhovnom i osnovnim državnim tužilaštvima

Podgorica, (MINA) – Danka Živković i Armin Selmanović izabrani su za državne tužioce u Vrhovnom državnom tužilaštvu, odlučeno je na sjednici Tužilačkog savjeta (TS).

Kako je saopšteno iz TS, na sjednici je donijeta i odluka o izboru i raspoređivanju državnih tužilaca u osnovna državna tužilaštva (ODT), na četiri godine.

Navodi se da su tužioci Banko Knežević i Andrijana Drašković raspoređeni u ODT u Bijelom Polju, a Milica Tomović i Slađana Vukotić Kankaraš u podgoričko ODT.

Najavljeno je da će izabrani državni tužioci sjutra položiti zakletvu pred TS-om.

„Savjet je donio i plan održavanja redovnih sjednica Tužilačkog savjeta za ovu godinu“, kaže se u saopštenju.

