Insistiranje na kompetentnom sudiji iz redova bošnjačkog naroda opravdano

Podgorica, (MINA) – Insistiranje Bošnjačke stranke (BS) na kompetentnom sudiji Ustavnog suda iz redova bošnjačkog naroda potpuno je utemeljeno i opravdano, poručio je poslanik te partije Suljo Mustafić.

On je pozvao Ustavni odbor da, prilikom utvrđivanja liste kandidata za sudije Ustavnog suda, vodi računa o ustavnoj i zakonskoj obavezi, da i među sudijama treba biti ispoštovana nacionalna zastupljenost manje brojnih naroda.

Mustafić je istakao da saslušanje kandidata sudija za Ustavni sud treba imati ozbiljnost i nivo u kojem treba biti izražen kvalitet kandidata, njihove reference i vizija rada ove prestižne instance, bitnih za njen budući rad.

Kako je rekao, razumljiv je interes laičke i stručne javnosti, političkih subjekata, nevladinog sektora i međunarodnih predstavnika za tu tematiku, jer je izbor sudija Ustavnog suda jedan od ključnih preduslova za regularnost izbornog procesa, kao i daljih evropskih integracija Crne Gore.

“Svakako treba uvažavati interes javnosti, ali u isto vrijeme treba pripodobiti retoriku ozbiljnom parlamentarnom saslušanju”, navodi se u saopštenju.

Mustafić je kazao da ne razumije one koji smatraju da je nebitno nacionalno opredjeljenje kandidata.

“Jer valjda nas naš Ustav i, posebno, zakon o Ustavnom sudu sve obavezuje, u kojem jasno piše da se vodi računa o tome da i među sudijama treba biti ispoštovana nacionalna zastupljenost manje brojnih naroda”, rekao je Mustafić.

Jasno je, dodao je on, da je decenijama to u društvu bila marginalna tema i da se pod frazom o građanskom društvu dešavala potpuna marginalizacija manjinskih naroda na mjestima odlučivanja i u institucijama vlasti.

Mustafić je kazao da je zaslugom BS ta tema dobila značaj u javnosti i da su, kroz zakonodavstvo i njegovu primjenu, sa drugim partnerima u vlasti, uspjeli donekle da unaprijede zastupljenost Bošnjaka i drugih manjinskih zajednica.

“Naravno, znamo da je to još daleko od nivoa koji odslikava realnost multietničke Crne Gore, i zato je naše insistiranje na referentnom i kompetentnom sudiji iz redova bošnjačkog naroda potpuno utemeljeno i opravdano”, zaključio je Mustafić.

