IJZ: Podrška dojenju je kolektivna društvena odgovornost

Podgorica, (MINA) – Dojenje nije isključiva odgovornost žena, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZ), navodeći da zaštita, promocija i podrška dojenju predstavlja kolektivnu društvenu odgovornost.

Iz IJZ-a su kazali da se svjetska nedjelja dojenja svake godine obeležava u više od 170 zemalja, kako bi se povećao nivo znanja i svijesti o značaju i prednostima dojenja i obezbijedila podrška dojenju u cilju unapređenja zdravlja majke i djeteta.

Oni su rekli da će se ove godine Svjetska nedjelja dojenja obilježiti pod sloganom „Istupi za dojenje. Edukuj i podrži“.

Kako su podsjetili, istraživanje koje je 2018. godine sprovela Uprava za statistiku, uz podršku UNICEF-a, pokazalo je da procenat djece mlađe od dvije godine, koja su podojena u toku prvog sata nakon rođenja porastao je sa 20 odsto na 41odsto u romskoj populaciji i sa 14odsto na 24 odsto u opštoj populaciji.

“Podaci su pokazali da je zdravsvstveno vaspitanje uticalo na povećanje zastupljenosti djece koja se isključivo doje u ranom djetinjstvu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su ciljevi ovogodišnje Svjetske nedjelje dojenja informisanje stanovništva o njihovoj ulozi u učvršćivanju karika lanca podrške dojenju kao i učvršćivanje dojenja kao dio zdrave i sigurne ishrane.

Iz IJZ-a su kazali da se među ciljeve Svjetske nedjelje dojenja ubrajaju i angažman pojedinaca i organizacija u lancu podrške dojenju, kao i podsticaj i osnaživanje učesnika i sistema za promjene iz korjena.

“Dojenje predstavlja najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način da se obezbijedi zadovoljenje potreba novorođenčeta za adekvatnom ishranom, i ključni je faktor preživljavanja, zdravlja i blagostanja odojčadi i majki”, rekli su iz IJZ-a.

Oni su dodali da je majčino mlijeko potreba svakog novorođenčeta, odojčeta i djeteta do navršene druge godine života.

Kako su naveli, prvi podoj trebalo bi da bude u roku od jednog sata od porođaja, isključivo dojenje tokom prvih šest mjeseci.

Iz IJZ-a su istakli da su sastav i količina majčinog mlijeka prilagođeni uzrastu djeteta i njegovim potrebama.

“Sisanjem, osim što zadovoljava potrebu za hranom, dijete ostvaruje povezanost sa majkom i zadovoljava potrebu za bliskošću, stimuliše razvoj svih svojih čula, postiže bolji psihomotorni razvoj i razvoj inteligencije”, rekli su iz IJZ-a.

Oni su naveli da novorođenčetu dojenje obezbjeđuje pravilan rast i razvoj, podstiče razvoj i sazrijevanje imunog sistema, smanjuje rizik od gojaznosti, podstiče razvoj inteligencije, štiti od mnogih bolesti i infekcija, smanjuje rizik od pojave alergija i iznenadne smrti odojčeta.

Kako je saopšteno, prednosti dojenja za majku su uspostavljanje emocionalnih odnosa s djetetom, smanjenje postporođajnog krvarenja, doprinos normalizaciji tjelesne težine, smanjenje rizik od osteoporoze, malignih oboljenja dojke i jajnika, postporođajne depresije i pojave anemije.

“Kako bi se formirao pravilan odnos prema dojenju u zajednici, dojenje nije isključiva odgovornost žena – zaštita, promocija i podrška dojenju je kolektivna društvena odgovornost”, rekli su iz IJZ-a.

Oni su kazali da je podršku majkama koje doje moguće obezbjediti na različite načine, dodajući da tradicionalno, podršku pruža uža, ali i šira porodica.

“Potrebna je međutim i podrška šire okoline, a pored zdravstvenih radnika i savjetnika za dojenje i podrška prijatelja, kao i zajednice u cjelini”, naveli su iz IJZ-a.

Oni su pojasnili da podrška društvene zajednice podrazumijeva stvaranje kutaka za dojenje na javnim mjestima, dojenje na radnom mjestu, kao i sistemsku edukacija kroz redovno obrazovanje djece i omladine.

“Zablude vezane za dojenje su da ne mogu sve žene da doje, čekanje da “dobiju” pravo mlijeko, iako kolostrum, gusto žućkasto mlijeko, zadovoljava i količinu i sastav bebinih potreba u prvim danima života”, rekli su iz IJZ-a.

Oni su dodali da je zabluda i da su bebama koje su hranjene majčinim mlijekom potrebni čaj i voda, zatim da bolesne bebe ne bi trebale dojiti, da malokrvne majke imaju “loše” mlijeko,da majka ima mlijeko samo za jednu bebu.

Kako su istakli, nije istina da je najbolji sjedeći položaj prilikom dojenja, kao i da postoje velika ograničenja u ishrani porodilja i dojilja.

“Ali je tačno da dojilje treba da izbjegavaju upotrebu duvanskih proizvoda, alokohola i drugih psiho-aktivnih supstancija, gazirana pića, veće količine kafe, jake začine”, naveli su iz IJZ-a.

Kako su saopštili, potvrđeno je da kvalifikovano savjetovanje o dojenju je ključno za poboljšanje stope dojenja i da treba započeti s ovim aktivnostim prije porođaja.

Oni su kazali da poboljšanje pristupa stručnom savjetovanju za dojenje može produžiti trajanje dojenja i promovisati isključivo dojenje, sa beneficijama za bebe, porodice i zajednicu.

Iz IJZ-a su istakli da je tokom pandemije COVID-19, više nego ikad, majkama je potreban pristup stručnoj podršci za dojenje.

“IJZ podržaće Svjetsku nedjelju dojenja promovisanjem ovog događaja kroz ključne poruke na svom sajtu i putem društvenih mreža”, poručili su iz te ustanove.

