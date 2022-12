Identifikovali mladiće koji su napali prostorije LGBTIQ Drop in centra

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija je identifikovala i u službene prostorije privela više mlađih osoba koje su danas u popodnevnim časovima napale prostorije LGBTIQ Drop in centra u Podgorici.

Iz Uprave policije su saopštili da su njihovi službenici, na okolnosti tog događaja, prikupili obavještenja od maloljetnog muškarca od 14 godina, za kojeg se sumnja da je metalnom šipkom udarao u zid prostorija Drop in centra.

Kako su rekli, obavještenja su prikupljena i od šesnaestogodišnjeg maloljetnika kao i od Đ.V. (19), dok će od još tri osobe biti prikupljena obavještenja na iste okolnosti.

„O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, kojem će spisi predmeta biti dostavljeni na ocjenu i mišljenje“, kaže se u saopštenju.

