Hospitalizovani u cetinjskoj bolnici van životne opasnosti

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) hospitalizovane su i operisane četiri osobe, ranjene u jučerašnjoj pucnjavi na Cetinju, dok su dva pacijenta u cetinjskoj bolnici van životne opasnosti.

Medicinski direktor Ivan Terzić za Televiziju Crne Gore rekao je da je od četiri pacijenta u KCCG, jedan u Klinici za neurohirurgiju i nakon operacije je na daljem tretmanu.

Terzić je naveo da su tri pacijenta u Centralnoj intenzivnoj jedinici i nakon operacije nalaze se na daljem intenzivnom tretmanu.

Direktor cetinjske bolnice Ivan Ivanović rekao je da su dvije osobe, koje su hospitalizovane u toj bolnici, a koje su povrijeđene u jučerašnjoj tragediji, stabilnog opšteg stanja, prenosi portal RTCG.

On je naveo da je riječ o muškarcu i ženi.

“Van životne su opasnosti”, kazao je Ivanović.

U pucnjavi koja se dogodila u petak u cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, dok je šest povrijeđeno.

