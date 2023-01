Helikopter VCG osmatrao teren na kojem se nelegalno eksploatisao šljunak

Podgorica, (MINA) – Helikopter Vojske Crne Gore (VCG) danas se priključio osmatranju terena na kojem se vršila nelegalna eksploatacija šljunka, koja je ugrozila vodoizvorište Bolje sestre i prijetila da crnogorsko primorje ostavi bez vode, saopšteno je iz Ministarstva odbrane (MOD).

Iz tog Vladinog resora kazali su da su službenici Uprave policije i danas u mješovitim timovima nastavili suzbijanje nelegalne eksploatacije šljunka u koritu Morače, ali i drugih rijeka.

“Tokom današnjeg obilaska nijesu primijećene aktivnosti na spornom području”, navodi se u saopštenju.

Iz MOD su poručili da aktivnosti svih nadležnih institucija neće stati dok u potpunosti ne zaustave nelegalnu eksploataciju šljunka i time sačuvaju vodoizvorište, i u potpunosti uklone prijetnju da crnogorsko primorje ostane bez vode.

“Razumijemo sve one ljude čija materijalna egzistencija zavisi od eksploatacije šljunka, ali ničiji privatni interes ne može biti toliko značajan da građane koji žive na primorju Crne Gore ostavi bez pijaće vode, ali i turiste i time ugrozi najznačajniji privrednu granu naše zemlje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su današnjim aktivnostima prisustvovali ministar odbrane Filip Adžić, načelnik Generalštaba Zoran Lazarević i građanski aktivista Vuk Vujisić.

Adžić je kazao da tim aktivnostima ne samo da zaustavljaju eksploataciju šljunka, već pokušavaju sačuvati vodoizvorište Bolje sestre.

„I omogućiti svim ljudima koji žive na primorju, ali i turistima koji generišu najveći nivo prihoda u našoj zemlji, da u ljetnjim mjesecima imaju pijaću vodu“, dodao je Adžić.

Kako je kazao, to jeste ključni razlog zašto su taj problem izgili na veći nivo i uključili sve moguće institucije, ali i pokazali interesovanje da uključimo i VCG.

„Mislim da su svi shvatili, vidjeli su da nema više šale, da je država ozbiljna da se pozabavi tim problemom i da konačno zaustavi eksploataciju šljunka“, rekao je Adžić.

On je poručio da će nastaviti sa aktivnosti i u narednim danima.

„Ko god bude primijećen u vršenju nelegalnih aktivnosti zaista će biti sankcionisan na pravi način“, istakao je Adžić.

Vujisić je naveo da se vidi da, nakon što su koordinaciju užeg tima preuzeli premijer Dritan Abazović i Adžić, postoji napredak.

On je ocijenio da su posljednje akcije policije u proteklih dva dana pokazale da država može da bude jača od građevinske mafije.

“Ne treba se zaustaviti na ovim aktivnostima, sada treba da djeluju i drugi nadležni organi, da uklonimo ove objekte, da stavimo tačku na ovu eksploataciju i da procesuiramo lica i da naplatimo štetu koja je evidentna”, rekao je Vujisić.

Kako je kazao, te osobe koje su pljačkale državno dobro, devastirale životnu sredinu i dovele u opasnost cijelu opasnost države zbog regionalnog vodovoda, treba da odgovaraju i da tu štetu plate.

“Mi ćemo nastaviti da nadgledamo teren, sada možemo krenuti ka rijekama na sjeveru. Ono što je bitno jeste da se čini da su eksploatatori prethodnih dana shvatili da ovoga puta imamo jasnu poruku države da će se ovome stati na kraj”, poručio je Vujisić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS