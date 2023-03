Građani stariji od 50 godina da se odazovu pozivu za skrining

Podgorica, (MINA) – Građani, koji imaju između 50 i 74 godine, a nemaju tegoba, treba da se odazovu pozivu za skrining za rak debelog crijeva i urade testiranje na prisustvo krvi u stolici.

To je poručeno na obilježavanju Svjetskog mjeseca borbe protiv raka debelog crijeva, koje je organizovano ispred Instituta za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Događaj je organizovalo Crnogorsko udruženje medikalnih onkologa (CUMO), u okviru prve nacionalne kampanje „Slušajte svoj stomak“.

Svjetski mjesec borbe protiv raka debelog crijeva obilježen je simboličkim kačenjem plavih traka na drvo ispred Onkološkog instituta.

Onkolog Nikola Milašević zahvalio je menadžmentu KCCG-a, predstavnicima Ministarstva zdravlja, Instituta za onkologiju i domova zdravlja, na snažnoj podršci u lansiranju kampanje.

On je kazao da žele da skrenu pažnju javnosti koliki je to zdravstveni problem i koliko je velika smrtnost od raka debelog crijeva.

Milašević je kazao da žele da skrenu pažnju i kako svi ljudi izmjenom stilova života, načina ishrane, većom fizičkom aktivnošću, prestankom pušenja i unosa alkohola, mogu da smanje rizik od obolijevanja od te opake bolesti.

„Apelovao bih na populaciju građana između 50 i 74 godine, na sve muškarce i žene koji su zdravi, koji nemaju nikakve tegobe vezane za gastrointestinalni trakt da se odazovu pozivu za skrining za rak debelog crijeva, urade testiranje na prisustvo krvi u stolici“, rekao je Milašević.

Kako je dodao, možda baš taj test nekome spasi život.

Medicinski direktor KCCG-a Zoran Terzić kazao je da mu je drago što je ove godine skrenuta pažnja na veoma važan zdravstveni problem u Crnoj Gori.

Kako je kazao, ukoliko se zna da je rak debelog crijeva treći vodeći uzrok smrti od maligniteta u Crnoj Gori, onda je opravdano organizovati kapmanju kao što je to sada slučaj.

„Kolege će uvijek imati punu podršku menadžmenta za sve pozitivne aktinosti koje imaju za cilj unapređenje zdravlja populacije“, rekao je Terzić i dodao da podržavaju prvu nacionalnu kampanju u borbi protiv raka debelog crijeva.

Terzić je kazao da se nacionalna kampanja organizuje sa ciljem podizanja svijesti preventivnih pregleda.

On je kazao da je CUMO formirano radi unapređenja i razvoja onkologije i zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

Terzić je zahvalio na podršci i razumjevanju Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje i Instituta za javno zdravlje.

„Samo združeno možemo unapređivati zdravstveni sistem, a time i sačuvati zdravlje građana“, poručio je Terzić.

Načelnica Odjeljenja za gastroenterohepatologiju Interne klinike KCCG-a, Olivera Sekulić, rekla je da su ponosni jer posljednjih deset godina, sa pauzom u vrijeme kovida, sprovode preventivni program u sklopu ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

Kako je kazala, radili su osam godina u kontinuitetu i imali zavidne rezultate.

„Preko 50 novootkrivenih karcinoma i skoro 200 ljudi koji su imali u trenutku otklanjanja polip koji je imao visoki stepen displazije“, rekla je Sekulić i dodala da je to upravo populacija stara između 50 i 74 godine koja nema nikakve rizike za digestivni trakt.

Sekulić je kazala da upravo ti ljudi, kod kojih je otklonjen polip koji je imao visok stepen displazije, imaju pravi benefit od programa.

„Prepoznajući to, samo sa pauzom dok je bila kovid infekcija, mi smo nastavili program od 7. novembra prošle, a od januara ove godine ga aktivno sprovodimo, tako da se svi naši osiguranici, od 50 do 75 godine, javljaju izabranom doktoru, a mi ćemo određenom dinamikom da ih testiramo“, rekla je Sekulić.

On je kazala da će im raditi test na okutno krvarenje.

„Oni koji imaju pozitivan test će biti upućeni na kolonoskopiju, koja je bezbjedna i besplatna“, navela je Sekulić.

Prema njenim riječima, primarno je da prepoznaju ljude koji imaju prosječan rizik, nemaju nikakve tegobe i kod kojih mogu da otkriju promjenu u trenutku kada može da se potpuno otkloni i ne nosi maligni potencijal.

„Otklanjanjem ovih promjena u debelom crijevu naši pacijenti će biti potpuno izliječeni“, rekla je Sekulić i dodala da se preventivni program sprovodi u KCCG-u, na Odjeljenju gastroenterohepatologije.

Ona je kazala da se program sprovodi svakodnevno, da će biti sprovođen i u Bijelom Polju i da se nada da će biti pokrenut i u Beranama.

„Akcenat je da pacijenti sa sjevera ne gube vrijeme u dolasku, odnosno da imaju centre u svojim mjestima“, dodala je Sekulić.

Ona je navela da su u toku osam godina programa imali 53 pacijenta koji su imali kolorektalni karcinom u trenutku otkrivanja.

„U početku je bila trećina pacijenata koji su imali polipe, zatim četrvrtina, pa petina. Kako je naš program odmicao broj pacijenata koji su imali polipe je bio manji“, rekla je Sekulić.

Ona je kazala da od 1. januara već imaju četiri pacijenta sa kolorektalnim karcinomom.

Kako je dodala, već imaju pacijente kojima su otklonjeni polipi.

„To daje opravdanost ovakvog preventivnog programa“, istakla je Sekulić.

Doktorica Instituta za javno zdravlje (IJZ) Andrijana Vujović kazala je da IJZ vrši koordinaciju, monitoring i evaluaciju sprovođenja skrining programa.

Ona je navela da je skrining raka debelog crijeva, jedan od tri takva programa koji se sprovode u Crnoj Gori.

Vujović je objasnila da skrining funkcioniše tako što osobe koje imaju od 50 do 74 godine budu pozvane od tima izabranog ljekara, dođu u Dom zdravlja i ispune određeni upitnik koji ih “filtrira” da li treba da učestvuju u skriningu ili ne.

„Osobe koje imaju simptome ili znake bolesti debelog crijeva ne učestvuju u skriningu, već samo osobe bez simptoma“, rekla je Vujović.

Kako je kazala, kada se riješi upitnik, osobe dobijaju test koji nose kući, sa uputstvom kako da uzmu uzorak stolice, koji Dom zdravlja dostavlja IJZ-u na analizu.

„Osobe koje imaju negativan rezultat testa pozivaju se za dvije godine na ponovnu analizu, a one koje imaju pozitivan rezultat testa, odnosno prisustvo krvi u stolici, upućuju se na dodatnu dijagnostiku“, rekla je Vujović.

