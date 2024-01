GA: Vlada da razmotri smanjenje delegacija za putovanja

Podgorica, (MINA) – Građanska alijansa (GA) apelovala je na Vladu Crne Gore da razmotri potrebu za racionalizacijom i smanjenjem broja članova delegacija koje se upućuju na putovanja.

Iz GA su kazali da je, prema saopštenjima Vlade, uočljivo da se i dalje održava praksa slanja obimnih crnogorskih delegacija na poslovna putovanja.

„Imajući u vidu trenutnu ekonomsku krizu, brojne društveno-ekonomske izazove kroz koje naše društvo prolazi, kao i prioritete Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji, apelujemo na Vladu da pažljivo razmotri potrebu za racionalizacijom i smanjenjem broja članova delegacija koje se upućuju na putovanja“, naveli su iz GA na Fejsbuku /Facebook/.

Kako su rekli iz te nevladine organizacije, takav korak ne samo da bi poslao snažnu poruku o ozbiljnosti štednje i racionalnog upravljanja državnim budžetom, već bi odražavao i odgovoran pristup upravljanju resursima u trenucima izazova.

