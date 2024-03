GA: Neprihvatljiv odnos prema novinarima i njihovim kolegama

Podgorica, (MINA) – Neprihvatljivo ponašanje prema novinarima, koji su satima čekali ispred zgrade Vlade, nije izdvojen slučaj i pokazatelj je odnosa prema toj profesiji i njihovog lošeg položaja, ocijenili su iz Građanske alijanse (GA).

Iz GA su naveli da su novinari i snimatelji satima čekali ispred zgrade Vlade na kiši i hladnoći i da im nije bilo dozvoljeno da završetak sjednice sačekaju u prostorijama Vlade.

Oni su, kako su rekli iz GA, bili primorani da na otorenom do tri sata iza ponoći čekaju izjavu povodom odluke o izboru vršioca dužnosti direktora policije, a da im se za sve to vrijeme nije omogućio pristup zatvorenoj prostoriji u kojoj bi mogli sačekati završetak sjednice.

„Takvo neprihvatljivo ponašanje prema novinarima nije izdvojen slučaj i pokazatelj je našeg odnosa prema toj profesiji i našim novinarima, ali i generalno njihovog lošeg položaja na koji kontinuirano ukazujemo“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su novinari često suočeni sa nepoštovanjem, neadekvatnim odnosom, pa i napadima, što predstavlja ozbiljan problem za slobodu medija i demokratiju uopšte.

Iz GA su rekli da lošem položaju novinara doprinose i nedovoljno visoke zarade, nestabilnost, kao i različiti pritisci kojima su izloženi, a koji ugrožavaju poštovanje prinicipa medijske etike i profesionalnosti.

„Zato podsjećamo naše zvaničnike, funkcionere i nadležne institucije da nije dovoljno samo deklarativno, kroz objave, saopštenja i obraćanja, poštovati tu značajnu profesiju, već kada imaju priliku kao što je bila ova od sinoć, na djelu im ukazati osnovno poštovanje i pažnju“, kaže se u saopštenju.

Na taj način će se, kako su naveli iz GA, dati na značaju medijskoj sceni, unaprijediti medijsko okruženje i profesionalnost.

Iz GA su dodali da će to sigurno dovesti do poboljšanja kvaliteta medijske scene i sloboda u Crnoj Gori.

Oni su pozvali novinare da i sami, kroz unapređenje sopstvene profesionalnosti i objektivnosti, utiču na unapređenje integriteta te profesije i da međusobnim uvažavanjem i saradnjom poboljšaju položaj novinara i medija u Crnoj Gori.

„Novinari su jedni od važnih nosilaca i ključnih čuvara demokratije i našim poštovanjem i čuvanjem te profesije, čuvamo naše demokratske principe i izgradnju otvorenog i transparentnog društva“, navodi se u saopštenju.

