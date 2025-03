FZO će nastaviti da učestvuje u inicijativama za borbu protiv trgovine ljudskim organima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da aktivno učestvuje u radu svih međunarodnih organizacija i inicijativa koje su usmjerene na sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudskim organima, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO).

Iz FZO su naveli da se u Evropi danas obilježava deset godina od usvajanja Konvencije Savjeta Evrope (SE) za borbu protiv trgovine ljudskim organima.

“Taj dokument predstavlja sveobuhvatni međunarodni okvir za sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudskim organima obezbjeđivanjem kriminalizacije određenih djela, zaštite prava žrtava krivičnih djela utvrđenih Konvencijom, kao i za unapređenje saradnje na nacionalnom i međunarodnom nivou”, kaže se u saopštenju.

Crna Gora je, kako su podsjetili iz Fonda, 2018. potpisala, a 2019. godine ratifikovala Konvenciju SE za borbu protiv trgovine ljudskim organima.

“Na taj način potvrdila je kontinuiranu posvećenost usaglašavanju sa međunarodnim standardima i dodatnom razvijanju nacionalnih mehanizama u oblasti borbe protiv tog krivičnog djela”, rekli su iz FZO.

Oni su podsjetili da je u aprilu 2023. godine pomoćnik direktora FZO Radovan Nikolić izabran za predsjedavajućeg Komiteta SE za borbu protiv trgovine ljudskim organima, čime je postao prvi predstavnik Crne Gore koji je dobio priliku da predsjedava tim važnim organom SE.

“S obzirom na to da se trgovina ljudskim organima sagledava u širem kontekstu borbe protiv trgovine ljudima, Crna Gora će nastaviti da aktivno učestvuje u radu svih međunarodnih organizacija i inicijativa koje su usmjerene na suzbijanje ovog oblika kriminaliteta”, navodi se u saopštenju.

