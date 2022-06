Formirano radno tijelo za pripremu zakona o Vladi

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade Raško Konjević potpisao je rješenje o formiranju radnog tijela za pripremu predloga zakona o Vladi.

“Nakon godinu i po praznih obećanja prethodne Vlade, krećemo u konkretan rad na ovom važnom zakonskom tekstu“, objavio je Konjević na Tviteru /Twitter/.

On je dodao da je prvi radni sastanak zakazan za petak.

Koordinatorka Radnog tijela je Enesa Hasanagić Katana iz Ministarstva javne prave.

U Rješenju koje je objavio Konjević navodi se da je zadatak radnog tijela da do kraja juna pripremi i Vladi dostavi nacrt, a najkasnije do 15. oktobra i predlog zakona.

