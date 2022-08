Formiran Operativni tim za suprotstavljanje sajber napadima

Podgorica, (MINA) – Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je formirao Operativni tim za suprotstavljanje sajber napadima, dodajući da, zbog pravovremeno preduzetih mjera, nije načinjena trajna šteta informatičkoj infrastrukturi i da nije došlo do kompromitacije podataka građana.

Dukaj je na Tviteru /Twitter/ naveo da će Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa svim relevantnim institucijama, pojačavati kapacitete za suzbijanje incidenata.

“Uprkos napadima najvećeg intenziteta, zbog pravovremeno preduzetih mjera, nije načinjena trajna šteta informatičkoj infrastrukturi, niti je došlo do kompromitacije podataka građana”, rekao je Dukaj.

