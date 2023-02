Đurović uputila saučešće porodicama poginulih u Turskoj i Siriji

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović uputila je saučešće porodicama poginulih u razornom zemljotresu u Turskoj i Siriji, a povrijeđenima poželjela brz i uspješan oporavak.

Ona je kazala da je sa velikom tugom primila vijest o razornom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju, u kome su život izgubile stotine ljudi, a više hiljada povrijeđeno.

“U ime Skupštine Crne Gore i u svoje lično ime, upućujem izraze najdubljeg saučešća porodicama poginulih, a povrijeđenima želim brz i uspješan oporavak”, navela je Đurović na Tviteru /Twitter/.

