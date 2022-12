Đurović: Sjetimo se duhovne i humane poruke Božića

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović čestitala je Božić sveštenstvu i vjernicima koji ga slave gregorijanskom kalendaru, uz želju da najradosniji hrišćanski praznik provedu u miru, ljubavi i blagostanju, sa porodicama, prijateljima i komšijama.

Đurović je čestitala Božić nadbiskupu barskom Roku Đonlešaju, biskupu kotorskom Ivanu Štironji i svim vjernicima.

„U ovim svetim danima sjetimo se duhovne i univerzalno humane poruke Božića da treba da budemo, prije svega, ljudi i da u sebi njegujemo najplemenitije vrijednosti ljubavi, mira, solidarnosti i poštovanja drugog”, navela je Đurović.

Kako je kazala, svi treba da se, ohrabreni božićnim porukama zajedništva i tolerancije, ujedine u izgradnji građanskog, otvorenog i sigurnog društva utemeljenog na moralnim i etičkim načelima kome je u prvom planu briga za dobrobit i dostojanstvo čovjeka – pojedinca i porodice.

“Srećni i slobodni ljudi koji svoje životne izbore temelje na znanju, sposobnostima i tradiciji, moraju biti osnova napretka naše države u svakom smislu”, rekla je Đurović.

Ona je vjernicima poželjela da najradosniji hrišćanski praznik provedu u miru, ljubavi i blagostanju, sa porodicama, prijateljima i komšijama.

“Uvjerena sam da su pred Crnom Gorom bolji dani”, poručila je Đurović.

