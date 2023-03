Đurović: Ramazan podstiče da njegujemo slogu i povjerenje

Podgorica, (MINA) – Ramazan podstiče na njegovanje sloge i povjerenja, kojima je oduvijek odisalo crnogorsko društvo, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Đurović je reisu Rifatu Fejziću i svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti čestitala početak Ramazana.

Ona je navela da najsvetiji muslimanski mjesec daje priliku da se svi ljudi, sjećajući se temeljnih duhovnih vrijednosti, pokažu da su voljni i spremni da idu putem dobročinstva, humanosti, praštanja i odricanja.

“Ramazan nas podstiče da njegujemo slogu i povjerenje, kojima je oduvijek odisalo crnogorsko društvo i koji nas motivišu da gradimo zajednicu u kojoj će se svi osjećati slobodno i ugodno, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost”, navela je Đurović.

Ona je pozvala sve građane da pruže ruku prijateljstva jedni drugima i da međusobne odnose zasnivamo na ljubavi, miru, toleranciji, solidarnosti i razumijevanju.

“Svim vjernicima želim lak post i da u dobrom zdravlju i porodičnoj sreći dočekaju Ramazanski bajram”, poručila je Đurović.

