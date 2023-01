Đurović: Prevaziđimo podjele, jedni drugima smo najbliži

Podgorica, (MINA) – Božićni praznici podsjećaju da su ljudi jedni drugima najbliži i da, poštujući univerzalne vrijednosti hrišćanskog učenja, treba raditi na prevazilaženju podjela i savladavanju mnogobrojnih izazova, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je čestitala Badnji dan i Božić mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju, episkopu budimljansko-nikšićkom Metodiju, sveštenstvu, monaštvu i svim pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti u Crnoj Gori.

„Božićni praznici su prilika da se podsjetimo da smo jedni drugima najbliži i da treba da, poštujući univerzalne vrijednosti hrišćanskog učenja, radimo na prevazilaženju podjela i savladavanju mnogobrojnih izazova sa kojima se suočavamo“, navodi se u čestitki.

Đurović je kazala da su čovjekoljublje, saosjećajnost, solidarnost i tolerancija vrijednosti koje se baštine vjekovima, po kojima je Crna Gora prepoznata i na osnovu kojih su izgrađeni multietnički i multikonfesionalni sklad.

„U ovim svetim danima naročito treba da budemo svjesni ovih humanih principa i odlučni u njihovom ostvarivanju i poštovanju“, navela je Đurović.

Kako je dodala, svevremenske poruke dana Hristovog rođenja podstiču na čuvanje porodične tradicije, da se krene u nove pobjede i zajednički daprinese daljem napretku Crne Gore, u cilju postizanja maksimalne dobrobiti za sve građane.

„Svjesni odgovornosti za očuvanje suživota i međusobnog razumijevanja u našoj zemlji, pružimo ruku prijateljstva svima i ujedinimo se oko najplemenitijeg cilja – osiguranja ljepše budućnosti za svu našu djecu“, poručila je Đurović.

Ona je svima koji slave Božić poželjela da praznične dane provedu u dobrom zdravlju, porodičnoj slozi, sreći i zadovoljstvu.

