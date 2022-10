Đukanović u januaru očekuje vanredne parlamentarne izbore

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Šukanović rekao je da vjeruje da će odmah nakon 23. oktobra, Skupština sebi skratiti mandat i da će vanredni parlamentarni izbori biti u januaru naredne godine.

Đukanović je na konvenciji Koalicije „Da pobijede Pljevlja“ ocijenio da sve pokazuje da je vrijeme za parlamentarne izbore i da će na njima nastupiti koalicija koja sada učestvuje na pljevaljskim izborima dopunjena nekim tradicionalnim partnerima.

„Vrijeme je definitivno za prijevremene parlamentarne izbore”, poručio je Đukanović, saopšteno je iz DPS-a.

On je podsjetrio da je prije 20 dana u Pljevljima rekao da će u veoma kratkom periodu biti održavni prijevremene parlamentarne izbori i da nema nikakve dileme ko će na njima pobijediti.

“Da su na današnji dan parlamentarni izbori u Crnoj Gori ova koalicija ojačana sa još par tradicionalnih koalicionih partnera, ne novih, ima većinu u Crnoj Gori”, istakao je Đukanović.

On je kazao da nije pitanje ko je pobjednik nego kojom će brzinom uspjeti da obezbijede izbore.

Đukanović je rekao da “oslobodioci“ i “osvježivači“ pokazuju svoju hrabrost time što bježe sa terena.

“Dakle, jasno nam šalju poruku da i oni znaju kakav je odnos snaga. I da sada pokušavaju da se spašavaju i da produžavaju svoj minut slave tako što će odlagati izbore. Ne može to u nedogled”, smatra Đukanović.

On je kazao da je priželjkivao da već u decembru budu prijevremene parlamentarni izbori, ali da su, kako je rekao “uspjeli da izmanipulišu da parlament sebi ne skrati mandat”.

“Ali sam potpuno siguran da smo blizu dana kada će parlament, vjerujem da će to biti brzo odmah nakon 23. oktobra, da će parlament sebi skratiti mandat nakon čega ću ja zakazati za 60 dana parlamentarne izbore pa ćemo imati parlamentarne izbore u januaru pa ćemo na njima dobiti novu odgovornu, kompetentnu i dobru Crne Gore posvećenu vladu“, kazao je Đukanović.

On je rekao da oni koji su načinili Crnoj Gori namjernu štetu moraju za to da odgovaraju.

„Najavili su da su veliki mučenici koji dolaze da saniraju stanje u “sprženoj ekonomiji“ i u “sprženoj zemlji“ kakva je Crna Gora. Kao što smo vidjeli kasnije vrlo su se nezasluženo dičili realizacijom krupnih projekata počev od auto-puta, kojem, uzgred budi rečeno ničim nijesu doprinijeli”, kazao je Đukanović.

Lideri stranaka članica Koalicije posebno su istakli da je nakon izbora održanih avgusta 2020. napadnuto građansko ustrojstvo Crne Gore, ali i da su na meti naročito bila Pljevlja.

“Ne mogu Pljevlja slati poruku da treba da se ide iz Pljevalja samo ako se drugačije zovete ili drugačije Bogu molite. Ne mogu Pljevlja slati poruku da treba neki da idu iz Pljevalja, a ovdje su njihovi prađeovi više stotina godina. Nećemo to dozvoliti“, poručio je predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović.

Potpredsjednik Socijaldemokrata Boris Mugoša iznio je niz primjera na koje su sve načine „osvježivači“ i „oslobodioci“ iz avgusta 2020. ruinirali ekonomiju i urušili institucije Crne Gore.

Predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević je ocijenio da samo zato što je Crna Gora članica NATO-a nijesmo nakon 30. avgusta 2020. imali u Pljevljima situaciju nalik onoj devedesetih godina prošloga stoljeća.

