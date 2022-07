Đukanović sjutra uručuje odlikovanja povodom Dana državnosti

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uručiće sjutra odlikovanja povodom 13. jula, Dana državnosti.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je odlikovao jedan broj istaknutih ličnosti, kulturnih institucija i sportskih kolektiva za doprinos izgradnji, razvoju i afirmaciji države, obnovi njene državnosti i značajna postignuća u različitim oblastima.

„Đukanović će uručiti Orden Crnogorske zastave prvog stepena reditelju Veljku Bulajiću, Orden Crnogorske zastave drugog stepena biznismenu i donatoru Hajrizu Brčvaku, pjevačici izvorne muzike Branki Šćepanović, ranijem ministru Branku Vujoviću“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Đukanović će Orden Crnogorske zastave drugog stepena posthumno dodijeliti novinaru i publicisti Boru Krivokapiću.

Orden Crnogorske zastave drugog stepena biće dodijeljen i Matici crnogorskoj, Vaterpolo klubu Primorac, Plivačkom vaterpolo klubu Jadran.

Gradskoj muzici iz Kotora biće uručen Orden Crnogorske zastave trećeg stepena.

Svečanost uručenje odlikovanja počeće u 12 sati u vili Gorica

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS