Đukanović: Filip David obogatio kulturnu riznicu svih jugoslovenskih naroda

Podgorica, (MINA) – Književnik Filip David obogatio je ne samo srpsku kulturu, nego i kulturnu riznicu svih jugoslovenskih naroda, kazao je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je rekao da je sa žaljenjem primio vijest o smrti Filipa Davida velikog književnika, uvaženog profesora i intelektualca, borca za mir i pravednije društvo, i velikog čovjeka koga je izuzetno cijenio.

„Svojim književnim djelom Filip David trajno je obogatio ne samo srpsku kulturu, nego i kulturnu riznicu svih jugoslovenskih naroda“, kazao je Đukanović u telegramu saučešća porodici David.

On je rekao da je Filip David bio sinonim čestitosti, humanosti, poštenja i građanske hrabrosti.

„Istaknuti pripadnik velike četvorke jugoslovenskog „bratstva pisaca“, koji su, u vrijeme našeg istorijskog i civilizacijskog sunovrata, svojim djelima, društvenim i intelektualnim angažmanom ukazivali na važnost etike i lične hrabrosti, istovremeno ulivajući nadu mladim generacijama da je drugačiji svijet moguć“, dodao je Đukanović.

On je kazao da se u Crnoj Gori posebno cijenila snažna podrška Filipa Davida demokratskim promjenama u državi i opredjeljenju za upravo one evropske vrijednosti za koje se cio svoj život borio.

„Uz veliko poštovanje za književno i ljudsko djelo Filipa Davida, molim vas da primite izraze mog najdubljeg saučešća“, zaključio je u telegramu Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS