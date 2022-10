Đukanović čestitao Jom Kipur

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović čestitao je praznik Jom Kipur svim pripadnicima jevrejske zajednice u Crnoj Gori.

“Deset dana od proslave Roš Hašane, dok se Jevreji u Crnoj Gori, širom Izraela i svijeta okupljaju na svetoj službi, upućujem želje za lakim postom svima koji slave Jom Kipur”, naveo je Đukanović.

On je rekao da je Dan pomirenja vrijeme za poniznost, razmišljanje i pokajanje, kao i prilika za iskrenost prema sebi i drugima i razumno uzdizanje iznad svih podjela.

Prema riječima Đukanovića, Jom Kipur je i dan nade.

“Stoga svojim djelima, promišljenim odlukama, odmjerenom riječju i postupcima dajmo iskren doprinos daljem međusobnom razumijevanju, slozi i uvažavanju među ljudima u Crnoj Gori”, kazao je Đukanović.

On je rekao da će pojedinci i zajednica, vođeni idealima i univerzalnim vrijednostima, bolje prevazići izazove savremenog svijeta.

“Na ovaj poseban dan, neka nas ujedini humanost i neka nas zajednička vjera u bolju budućnost inspiriše da nastavimo činiti boljim svoj svijet”, navodi se u čestitki Đukanovića.

On je pripadnicima jevrejske zajednce poželio da taj svečani dan provedu u dubokom razmišljanju i produbljivanju posvećenosti plemenitim idealima te vjere.

“Neka ovaj praznik sve pripadnike jevrejske zajednice blagoslovi dobrim zdravljem, obiljem sreće, slogom i mirom širom svijeta”, zaključio je Đukanović.

