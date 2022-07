Dukaj: Završena radna verzija Zakona o Vladi

Podgorica, (MINA) – Radna grupa u roku je završila radnu verziju Zakona o Vladi, saopštio je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je na Tviteru napisalo da sada slijedi izrada nacrta i javna rasprava.

“Crna Gora je tako na dobrom putu da ponovo, nakon 120 godina, dobije zakonsko uređenje Vlade, uz podsjećanje da je 1902. godine u Knjaževini Crnoj Gori donijet Zakon”, naveo je Dukaj.

