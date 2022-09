Dukaj: Zakon o SPI unaprijediti prije usvajanja

Podgorica, (MINA) – Zakon o slobodnom pristupu informacijama (SPI) ne treba usvojiti ukoliko ne bude unaprijeđen, rekao je ministar javne uprave Maraš Dukaj, dodajući da će taj akt proslijediti Evropskoj komisiji (EK) čim dobiju saglasnost od nadležnih ministarstava.

Dukaj je, na panelu “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”, u organizaciji Centra za demokratsku tranziciju (CDT), rekao da javna uprava treba da bude po mjeri građana.

“Za ovo kratko vrijeme MJU nije moglo više da uradi što se tiče otvorenosti”, kazao je Dukaj.

On je rekao da je taj resor preduzeo određene korake po pitanju Zakona SPI.

“Mi smo sve procedure u vezi sa tim zakonom na vrijeme završili i poslali nadležnim ministarstvima”, naveo je Dukaj.

On je istakao da Zakon o SPI ne može samo MJU da sprovodi, i dodao da se svi moraju uključiti.

“Nevladine organizacije moraju imati posebnu ulogu u svemu ovome. Mi smo to dokazali i kroz radne grupe i to će biti tako ubuduće. Čim budemo dobili saglasnost od resornih ministarstava, pogotovo od resora odbrane i finansija, Zakon o SPI biće poslat EK”, kazao je on.

Komenatrišući to da li je crnogorska javna uprava spremna za nova zakonska rješenja, Dukaj je rekao da “ako ne bude unapređenja zakona, on ne treba ni da bude usvojen”.

Govoreći o šteti koju je državi nanio hakerski napad, Dukaj je rekao da Crna Gora nije bila spremna za taj napad.

“Crna Gora je članica NATO-a, a nema zaštitu 24 sata dnevno. Zahvaljujući stručnjacima iz javne uprave, uspjeli smo da zaštitimo javna dokumenta, interes države i građana”, rekao je Dukaj, dodajući da se još ne zna kolika je šteta.

Dukaj je rekao da je MJU započelo proceduru oko formiranja agencije za sajber bezbjednost.

On je, govoreći o ciljevima digitalizacije, rekao da je hakerski napad usporio.

“Imaćemo ozbiljne korake što se tiče servisa. Moramo omogućiti građanima da na najlakši način završavaju svoje usluge. Planirali smo i neke servise koji su veoma bitni, a odnose se na usluge i na lokalnom nivou”, rekao je Dukaj.

Na pitanje da li je crnogorska javna uprava dovoljno pismena za sprovođenje naprednih rješenja, on je rekao da dosta službenika nije bilo u mogućnosti da se usavršava kako bi koristili određene servise.

“Mi smo pokrenuli neku priču sa ReSPA-om i Upravom za kadrove, i pokrenućemo proceduru na fonu digitalne pismenosti državnih službenika”, kazao je Dukaj.

Govoreći o Zakonu o vladi, Dukaj je rekao da se više od deset godina priča o tom zakonu i da se “sad vidi zašto još uvijek nije usvojen”.

“Mi smo jedina zemlja u regionu koja nema taj zakon. Apelujem da se što više javnost uključi u raspravu, da taj zakon bude što bolji”, rekao je Dukaj.

On je, govoreći o optimizaciji javne uprave, kazao da ljudi koji vode državu i važne resore treba da budu iz sistema i da znaju da rade svoj posao.

Dukaj je naveo da je reforma javne uprave jedan od prioriteta na putu ka Evropskoj uniji.

Zamjenica izvršnog direktora CDT-a Biljana Papović kazala je da je u prethodnom periodu propušteno mnogo šansi, pa i šansa za reformu politike otvorenosti.

“Institucije se često postavljaju iznad zakona, i kriju informacije o svom radu. Sve je manje onih koji redovno odgovaraju o SPI”, rekla je Papović.

Prema njenim riječima, novi sajt Vlade, jeste vizuelno uljepšan, ali stvara samo privid otvorenosti.

“Kada govorimo o ključnim informacijama o radu institucija i njihovoj dostupnosti građanima, učinjen je korak unazad. Osim toga i dalje zavisimo od dobre volje rukovodilaca institucija da li će informacije biti objavljene ili ne”, rekla je Papović.

Posebno je, kako je dodala, teško doći do informacija o budžetskim rezervama, broju zaposlenih u javnoj upravi, njihovim imenima, primanjima javnih funkcionera.

“To zabrinjava kada javno svjedočimo novom talasu partijske kontrole nad državnim preduzećima”, smatra Papović.

