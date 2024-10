Dukaj: Protivim se ideji ograničavanja rada NVO

Podgorica, (MINA) – Nevladine organizacije (NVO) nijesu nikakve agenture, nego važan činilac u demokratizaciji i razvoju društva i ključni partner vlasti u sprovođenju reformi, poručio je ministar javne uprave Maraš Dukaj i dodao da se protivi ideji ograničavanja rada tih organizacija.

Koalicija Za budućnost Crne Gore saopštila je ranije danas da hitno treba donijeti novi zakon koji će urediti funkcionisanje raznih stranih agentura koje, kako su naveli, pod plaštom nevladinih organizacija, pokušavaju da utiču na unutrašnju i spoljnu politiku države.

Dukaj je u reagovanju naveo da se, kao ministar, lično i u svojstvu funkcionera Albanskog foruma, protivi ideji i namjeri ograničavanja rada NVO po ugledu na nedemokratske države koje proganjaju aktiviste civilnog sektora.

“NVO nijesu nikakve „agenture“ nego su važan činilac u demokratizaciji i razvoju društva i ključni partner vlasti u sprovođenju reformi”, istakao je Dukaj.

Kako je rekao, nije bilo tako davno kada su u neposrednom okruženju bila društva koja su se okretala traženju neprijatelja, umjesto razvoju.

Dukaj je dodao da su takva društva napravila najveću štetu sama sebi.

“Siguran sam da je crnogorsko društvo dovoljno zrelo da ne dopusti da ovako retrogradne inicijative prođu”, zaključio je Dukaj.

