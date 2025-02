Državljanin Srbije izručen Austriji

Podgorica, (MINA) – Državljanin Srbije M.S. (33) izručen je danas iz Crne Gore u Austriju, koja protiv njega vodi postupak zbog sumnje da je izvršio krivično djelo trgovina drogom, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, ekstradiciju su, na Aerodromu Podgorica, realizovali službenici podgoričkog Interpol-a uz asistenciju službenika Posebne jedinice policije, i uz pojačane mjere bezbjednosti.

Iz policije su rekli da je za M.S., 3. marta 2023. godine, NCB Interpol Beč raspisao međunarodnu potjernicu radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo trgovina drogom.

„M.S. će, osim za navedeno krivično djelo, biti predmet rada nadležnih organa Austrije u tekućim istragama koje sprovodi kriminalistička policija u Austriji, imajući u vidu da su kod njega pronađena i dokumenta drugih država“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je M.S. lociran ciljanim traganjem FAST timova Crne Gore i Austrije i da su ga službenici crnogorskog FAST tima uhapsili u Baru, 3. jula prošle godine.

