Doprinos barskih nadbiskupa da uživa izuzetno poštovanje

Podgorica, (MINA) – Doprinos koji su barski nadbiskupi dali multivjerskom skladu u Crnoj Gori i njenom multikulturnom razvoju mora uvijek da uživa izuzetno poštovanje države, rekao je predsjednik države Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je, tokom razgovora sa nadbiskupom barskim Rokom Đonlešajem, rekao da govoriti o Barskoj nadbiskupiji, znači govoriti o najmanje 933 godine njenog trajanja.

“Iako naravno istorija ima i nekih dubljih tragova, znači govoriti o doprinosu koji su do sada 64 nadbiskupa dali multivjerskom skladu u Crnoj Gori i multikulturnom razvoju Crne Gore. To mora uvijek da uživa izuzetno poštovanje države”, rekao je Đukanović.

On je kazao da su sudbine Katoličke crkve i Crne Gore kroz istoriju bile jako prepletene.

“Od 599. godine kada se po prvi put pominje biskupija u Duklji, preko istorijskih zapisa o kralju Mihailu i njegovome nasljedniku Bodinu, pa sve do Berlinskog kongresa istorija Katoličke crkve na ovom prostoru i istorija države su vrlo prepletene”, rekao je Đukanović.

Zahvaljujući svemu tome, kako je naveo, danas se govori o Crnoj Gori kao državi uzornog međuvjerskog, međuetničkog i multikulturnog sklada.

Đukanović smatra da to danas predstavlja najvredniji dio legitimacije Crne Gore kojom se država predstavlja evropskom i širem okruženju.

On je rekao da je susret prilika i da istakne izuzetno uzorne odnose koje država ima sa Svetom stolicom i podsjetio na Konkordat star 136 godina.

Kako je naveo, Crna Gora je druga po redu većinska pravoslavna država koja je potpisala takav ugovor sa Svetom stolicom.

“I da podsjetim da smo 2011. i 2012. godine potpisali i drugi sporazum, taj Temeljni ugovor kojim smo definisali naše odnose u savremeno doba”, rekao je Đukanović.

On je podsjetio da su, nakon potpisivanja tog ugovora, dugo vremena kroz rad zajedničke komisije tretirana i rješavana brojna pitanja od zajedničkog interesa.

Đukanović je rekao da se nada da će se, nakon kratkotrajnog zastoja, u bliskoj budućnosti nastaviti sa tako plodnom saradnjom.

“I da ćemo nastaviti da doprinosimo i funkcionisanju Katoličke crkve u Crnoj Gori i da doprinosimo jednom efikasnijem i uzornom funkcionisanju države i time doprinositi daljem unapređenju odnosa između Crne Gore i Svete stolice”, dodao je Đukanović.

On je rekao da je na sastanku razgovarano i o nekim praktičnim pitanjima i problemima koji su, kako je rekao, karakteristični za svako vrijeme i za svaku fazu, makar i veoma dobrih odnosa među partnerima.

“Pokazali smo ne samo razumijevanje nego i spremnost da ta pitanja rješavamo u skladu sa onim što je ustavno-pravni sistem Crne Gore, uz punu međusobnu saradnju”, dodao je Đukanović.

Prema riječima Đukanovića, rješenje tih problema pomoći će da Crna Gora kao zajednica u kojoj svi žive i traže svoj prosperitet, nastavi da se dalje dinamično razvija i da doprinosi kvalitetu života svakog građanina, svakog vjernika i svake vjerske zajednice.

Kako se navodi u saopštenju, Đonlešaj je rekao da, kao što su u toku razgovora izrazili zadovoljstvo za dosadašnju saradnju, dogovorili su se i za nastavak dalje saradnje za dobrobit svih ljudi u državi.

“Želim se zahvaliti predsjedniku za podršku koju nam je dao u toku razgovora, nekim našim zahtjevima koji nijesu toliko zahtjevni, nego su više izraz potrebe naše Katoličke crkve da bismo mogli još više djelovati i biti uspješni u državi”, kazao je Đonlešaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS