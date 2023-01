Donirali PCR dijagnostičke setove IJZ-u

Podgorica, (MINA) – Svjetska zdravstvena organizacija donirala je PCR dijagnostičke setove Institutu za javno zdravlje Crne Gore (IJZ).

Šefica kancelarije SZO-a u Crnoj Gori Mina Brajović navela je da je to još jedna u nizu vrijednih donacija SZO zdravstvenom sistemu Crne Gore s ciljem jačanja laboratorijskih kapaciteta za testiranje na koronavirus.

“Diagnostički setovi će pomoći IJZ-u da se potvrdi prisustvo virusa kod testiranih osoba, kako bi se oboljeli na adekvatan način zbrinjavali, liječili i blagovremeno preduzimale odgovarajuće javno-zdravstvene mjere”, rekla je Brajović.

Ona je kazala da snažni diagnostički kapaciteti predstavljaju okosnicu napora da se prekine lanac transmisije u zajednici.

Kako je dodala, kao rezultat testiranja obezbjeđuju se neophodni inputi za sprovođenje nadzora i praćenje epidemiološke situacije tokom vremena, kao i procjenu efikasnosti mjera za kontrolu transmisije.

“Od prvih dana pandemije, SZO tijesno sarađuje sa Institutom za javno zdravlje i pruža podršku u cilju jačanja diagnostičkih kapaciteta kao okosnice efikasnog odgovora na panedmiju COVID 19”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, tokom trajanja pandemije, SZO pružila je podršku i kroz sprovođenje niza obuka u cilju daljeg jačanja praktičnih vještina i kompetencija potrebnih za blagovremeno laboratorijsko testiranje na SARS CoV 2 virus.

Ona je navela da je od posebnog značaja što je ta donacija uručena u trenutku kada zdravstvene vlasti širom Evrope bilježe inteziviranje transmisije virusa koji uzrokuje COVID 19 oboljenje.

“Imajući na umu da su zemlje u značajnoj mjeri smanjile obim testiranja, nadzora i izvještavanja, zvanično prijavljeni broj slučajeva za region Evrope je samo vrh “ledenog brijega””, upozorila je Brajović.

Ona je navela da je SZO uputila je apel zdravstvenim vlastima zemalja članica da insistiraju na nadzoru, praćenju kontakata, testiranju kako bi se pravilno razumjeo obim transmisije virusa, njegove promjene, epidemiologiju oboljenja i njegove akutne i dugotrajne efekte po zdravlje.

Kako je Brajović saopštila, SZO budno prati epidemiološku situaciju i novi soj virusa XBB.1.5 koji je odgovoran za značajan rast broja oboljelih u Kini, Japanu, Australiji, Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), dok u Evropi, prema broju oboljelih, prednjače Njemačka, Francuska i Italija.

“Ono što nas posebno brine jeste vanredno visok broj oboljelih od sezonske influenze, najveći u posljednjih deset godina”, rekla je Brajović.

Ona je navela da je u ovakvim okolnostima neophodno u kontinuitetu promovisati vakcinaciju protiv COVID 19 i sezonske influenze posebno u populaciji ranjivih osoba,uključujući stare i osobe sa hroničnim oboljenjima.

