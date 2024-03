Djelovi Danilovgrada u nedjelju nekoliko sati bez struje

Podgorica, (MINA) – Djelovi Danilovgrada biće u nedjelju više sati bez struje zbog radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

U Danilovgradu će, od sedam do 18 sati, bez električne energije ostati dio Ždrebaonika, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Iz CEDIS-a su kazali da će u tim djelovima grada biti primijenjena kratkotrajna isključenja.

Kako se navodi, od sedam do 18 sati, struje neće imati Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, dio Ždrebaonika.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS