Direktorica OŠ Pavle Rovinski napadnuta u svom kabinetu

Podgorica, (MINA) – Direktoricu Osnovne škole “Pavle Rovinski” Natašu Popović napao je danas na radnom mjestu S.V. zakupac termina u fiskulturnoj sali škole.

Popović za Televiziju Crne Gore nije željela da komentariše incident, osim što je potvrdila da se desio u njenom kabinetu.

Ona je kazala da su obaviješteni svi nadležni organi i da su preduzete sve potrebne radnje.

“Kao i uvijek do sada, zalažem se da se sve sporne situacije, koje nijesu u nadležnosti škole i školskih organa, rješavaju u okviru nadležnih državnih institucija, a ne u medijima. Upravo zbog toga ne mogu više govoriti o ovom slučaju”, kazala je Popović, prenosi portal RTCG.

Ona je dodala da ima apsolutno povjerenje da će nadležni organi profesionalno i odgovorno odraditi svoj posao, a javnost će, kako je navela, biti blagovremeno obaviještena o tom i o svim ostalim navodima iz medija u zadnjih nekoliko nedjelja, kad se okončaju svi postupci i završe sve potrebne procedure.

