Danas počinje Ramazan

Podgorica, (MINA) – Islamski sveti mjesec Ramazan počeće danas, a vjernici će ga provesti u postu, molitvi i praštanju.

Ramazan je deveti mjesec muslimanskog kalendara, a njegov početak obilježava se pojavom polumjeseca.

To je mjesec u kome je, kako se vjeruje, počelo objavljivanje Kurana.

Vjernici su tokom Ramazana, 29 dana, na strogom postu i uzdržavaju se od hrane i vode, a zabranjeno je pušenje i svako ponašanje koje nije u skladu sa Alahovim propisima.

Ramazanski post počinje u zoru i traje čitav dan do zalaska sunca, kada se priprema iftar, nakon čega su jelo i piće dopušteni tokom cijele noći.

Tokom Ramazana vjernici bi trebalo da posjećuju rodbinu, komšije, braću po vjeri, kao i da obilaze bolesne i pomažu siromašnima i nemoćnima.

Nakon ramazanskog posta, 21. aprila, nastupa Ramazanski Bajram.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS