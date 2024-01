Danas je Dan novinara Crne Gore

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori danas se obilježava Dan novinara, povodom 23. januara 1871. godine kada je izašao prvi broj lista Crnogorac.

Iz Sindikata medija Crne Gore (SMCG) kazali su da je niska prosječna plata u odnosu na državni nivo i dalje najveći problem medijskih radnika u Crnoj Gori.

Predsjednik SMCG Radomir Kračković rekao je da je prošle godine popravljen materijalni položaj značajnog broja novinara.

„Došlo je do uvođenja novih davanja, poput dnevnica za rad nedjeljom, ipak materijalni položaj u manjim privatnim medijama i lokalnim emiterima i dalje ostaje razloga za veliku zabrinutost“, naveo je Kračković.

On je rekao da rješenje tog i drugih problema vide u usvajanju novog granskog kolektivnog ugovora.

SMCG je prošle godine registrovao 16 slučajeva napada na novinare i medije.

Veliki izazov, kako je naveo Kračković, ostaje rješavanje starih i najtežih sčučajeva.

Ministarka kulture i medija Tamara Vujović poručila je da Vlada neće zatvarati oči pred izazovima sa kojima se suočavaju zaposleni u medijima i da čvrsto stoji uz medijski sektor.

Kako je rekla, izazovi sa kojima se suočavaju zaposleni u medijima danas su i više nego očigledni.

Vujović je kazala da je 44. Vlada predstavila set medijskih zakona kao prioritet svih svojih prioriteta.

„Obećavamo da ćemo taj proces dovesti do kraja u drugom kvartalu ove godine“, kazala je Vujović.

