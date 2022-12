Damjanović predstavio moguću dinamiku uvećanja koeficijenta na zarade

Podgorica, (MINA) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović predstavio je predstavnicima Sindikata prosvjete moguću dinamiku uvećanja koeficijenta na zarade u skladu sa Predlogom budžeta za narednu godinu.

Iz Ministarstva finansija, kazali su da su sastankom Damjanovića, ministra prosvjete Miomira Vojinovića i predsjednika i potpredsjednika Sindikata prosvjete Radomira Božovića i Jovana Draškovića, nastavljeni pregovori o mogućnostima unaprjeđenja standarda prosvjetnih radnika, prevashodno povećanjem koeficijenta za zarade.

“Predstavnici Sindikata ponovili su zahtjeve, a Damjanović im je predočio moguću dinamiku uvećanja koeficijenta na zarade u skladu sa Predlogom budžeta za narednu godinu, naglasivši da je omogućavanje boljeg materijalnog statusa zaposlenih u prosvjeti, kao veoma važnoj i brojnoj strukturi ukupne društvene zajednice važan Vladin cilj”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da iako konačan dogovor nije postignut, da je sastanak okončan u partnerskom duhu, na obostrano zadovoljstvo jer je zagarantovana namjera da se omogući povećanje zarada, u granicama realnih finansijskih mogućnosti i raspoloživih budžetskih kapaciteta.

“Razgovaralo i o ostalim zahtjevima koji se odnose na unaprjeđenja materijalnog statusa prosvetnih radnika, a koji se definišu kroz Granski kolektivni ugovor, vodeći računa o zakonskim mogućnostima za izmirenje istih”, zaključuje se u saopštenju.

