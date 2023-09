Damjanović i Kovač odali počast jasenovačkim žrtvama

Podgorica, (MINA) – Ministri finansija i pravde Aleksandar Damjanović i Marko Kovač odali su danas počast jasenovačkim žrtvama.

Iz Ministarstva finansija rekli su da delegacija Vlade, predvođena Damjanovićem i Kovačem, prisustvuje obilježavanju praznika Svetih Novomučenika Jasenovačkih koji se danas obilježava u Jasenovcu.

“Ministri su prisustvovali služenju liturgije u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, nakon čega su odali počast stradalim jasenovačkim žrtvama kod Cvijeta u spomen–području Jasenovac”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da crnogorska delegacija u Jasenovcu boravi na poziv episkopa pakračko-slavonskog Jovana.

“Sa željom da, uvažavajući trajne vrijednosti antifašističke borbe, daju doprinos očuvanju istorijskog značaja Jasenovca, kao simbola stradanja svih nevinih žrtava tokom Drugog svjetskog rata, i s podsjećanjem da svi zločini i zločinci zaslužuju jasnu osudu, a nevine žrtve poštovanje i trajno pamćenje”, dodaje se u saopštenju.

