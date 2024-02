Crnogorski specijalizanti u Beogradu moći će da polažu završni ispit

Podgorica, (MINA) – Problem crnogorskih specijalizanata koji nijesu mogli da polažu specijalistički ispit u Beogradu je riješen, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Kako se navodi, Medicinski fakultet u Beogradu obavijestio je Medicinski fakultet u Podgorici da je donio pozitivnu odluku za crnogorske specijalizante, sa disproporcijom završenog specijalističkog staža u nastavnim bazama, uz ispunjene ostale uslove za prijavu polaganja, predviđene Pravilnikom o sprovođenju studija zdravstvenih specijalizacija i užih specijalizacija na beogradskom fakultetu.

„Na ovaj način, a uz direktno angažovanje predsjednika Vlade Milojka Spajića i ministra zdravlja Vojislava Šimuna, prevaziđen je problem sa kojim su se susreli specijalizanti u prethodnom periodu, kada im je saopšteno da im neće biti omogućen izlazak na završni ispit“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su zahvalili za razumijevanje i pomoć u prevazilaženju tog problema ministarkama zdravlja i prosvjete u Vladi Srbije, Danici Grujičić i Slavici Đukić Dejanović, kao i rukovodstvu Medicinskog fakulteta u Beogradu.

