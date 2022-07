Crna Gora postala dio Mreže sudija za rodnu ravnopravnost

Podgorica, (MINA) – Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore, potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa AIRE centrom, pridružio se Mreži sudija i sutkinja posvećenoj jačanju rodne ravnopravnosti.

Kako je saopšteno iz AIRE Centra, riječ je o inicijativi koja je pokrenuta početkom aprila ove godine na Pravosudnom forumu o rodnoj ravnopravnosti održanom u Budvi.

Oni su podsjetili da je na tom forumu naglašena potreba koordinisanog pristupa edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija po tom pitanju u cijelom regionu Zapadnog Balkana.

Direktorica AIRE Centra za Zapadni Balkan, Biljana Brajtvajt, istakla je da je unapređenje ravnopravnosti važan cilj u državama širom Evrope.

“Široko rasprostranjeno nasilje nad ženama, postojanje rodnih stereotipa, nedovoljna zastupljenost žena u politici i na poslovima visokog statusa, i uticaj Covid-19 na žene koje su već socijalno ugrožene samo su neki od faktora koji znače da je unapređenje položaja žena u regionu naš imperativ”, rekla je Brajtvajt.

Brajtvajt je ocijenila da žene uživaju jednakost prema zakonu, ali ne i u praksi.

“Implementacija zakona i mera za uspostavljanje rodne ravnopravnosti ostaje ozbiljan izazov, a domaći sudovi i pravni stručnjaci širom regiona imaju vitalnu ulogu u odgovoru na taj izazov“, poručila je Brajtvajt.

U saopštenju se navodi da je AIRE Centar kroz bilateralne sporazume dogovorio saradnju sa institucijama za edukaciju sudija i iz Srbije, Sjeverne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Kosova, što predstavlja temelj za buduće aktivnosti Mreže.

Iz AIRE Centra su istakli da je realizaciju te inicijative podržala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore, Ljiljana Lakić, kazala je da je, kada je tema rodne ravnopravnosti u pitanju, Centar kao nacionalna institucija za obuku u pravosuđu odavno prepoznao značaj kontinuiranog sprovođenja i unapređenja znanja u toj oblasti.

“Kroz program za kontinuiranu obuku sudija i državnih tužilaca i kroz inicijalnu obuku za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce”, dodala je Lakić.

U saopštenju se ističe da se Crna Gora još suočava sa izazovima u ovom segmentu zaštite ljudskih prava pred sudovima.

Lakić smatra da je uspostavljanje Mreže sudija i sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti korak naprijed u saradnji i podizanju svijesti sudija o rodnim stereotipima i predrasudama.

Brajtvajt je, kako se navodi, pozdravila zalaganje Crne Gore za regionalnu saradnju u oblasti vladavine prava i zaštite ljudskih prava.

Ona je istakla da će postojanje te Mreže postaviti temelje za saradnju centara za edukaciju u pravosuđu i u drugim oblastima.

Kako je dodala, mreža će pružiti mogućnosti za jačanje veza i saradnje među sudijama i praktičarima, ciljanu obuku osmišljenu da ima praktičan učinak, kao i dubinsko istraživanje i razmenu znanja, vještina, iskustava i ideja u vezi sa rodnom ravnopravnosti kroz strukturirano umrežavanje i model mentorstva.

“Regionalni aspekt takve mreže je posebno važan s obzirom na zajedničku pravnu i društvenu tradiciju, istoriju i običaje širom Zapadnog Balkana”, zaključila je Brajtvajt.

