Crna Gora lider EMPACT-ove akcije za visokorizične kriminalne mreže

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će dati puni doprinos efikasnom sprovođenju zajedničkih operativnih aktivnosti u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, kazao je vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić.

Iz Uprave policije su kazali da je Crna Gora lider EMPACT-ove operativne akcije za visokorizične kriminalne mreže, koja je fokusirana na borbu protiv djelovanja organizovanih kriminalnih grupa na transnacionalnom nivou, sa fokusom na region Jugoistočne Evrope i SEPCA država, a u Podgorici je danas održan prvi operativni sastanak.

Kako se navodi, tokom sastanka su razmijenjene informacije, prezentovani konkretni slučajevi i definisani budući modaliteti saradnje i sprovođenja zajedničkih aktivnosti EUROPOL-a i svih država učesnica.

Terzić je kazao da je uvjeren da će se u narednom periodu intezivirati rad u okviru te operativne aktivnosti.

„I da će Crna Gora dati svoj puni doprinos efikasnom sprovođenju zajedničkih operativnih aktivnosti u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Uprava policije, kao lider aktivnosti, preduzela niz koraka na nacionalnom planu, pa je intezivirana saradnja sa drugim državnim organima, u prvom redu sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost i Upravom prihoda i carina.

Terzić je kazao i da su, osim lociranja međunarodno traženih osoba i vođa organizovanih kriminalnih grupa, u fokusu rada crnogorske policije i finansijske istrage, istraživanje tokova novca koji proističe iz nelegalnih aktivnosti, posebno od međunarodne trgovine drogom.

On je naglasio da novac od nelegalnih aktivnosti nije samo problem u Crnoj Gori, već i u regionu i državama EU.

Terzić je rekao da je u cilju što efikasnijeg odgovora na te nelegalne radnje, neophodna kontinuirana i intenzivna saradnja kako među državnim organima na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Sastanku su prisustvovali službenici Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije i Specijalnog državnog tužilaštva, kao i 23 predstavnika policijskih organizacija iz 14 zemalja, a podršku organizaciji susreta pružio je IPA projekat za borbu protiv teškog i organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu.

