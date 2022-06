Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima potencijal da bude centar filmske umjetnosti, što je dobra šansa za pristup brojnim fondovima, saopšteno je nakon sastanka ministarke kulture i medija Maše Vlaović i britanske ambasadorke u Podgorici Karen Medoks.

Iz Ministarstva kulture i medija kazali su da je nakon sastanka poručeno da će Ambasada Velike Britanije u Crnoj Gori nastaviti saradnju sa tim Vladinim resorom.

Vlaović je ocijenila da su najveći izazovi sa kojima se suočava medijski sektor i složeniji problem širenja lažnih vijesti i govora mržnja sagledani u Nacrtu medijske strategije Crne Gore.

Ona je poručila da će Ministarstvo izmjenama i dopunama seta medijskih zakona približiti evropskim standarima, što su i očekivanja evropskih partnera.

Vlaović je istakla da je nacrtom medijske strategije kao jedan od strateških ciljeva zacrtano osnaživanje medijske pismenosti svih segmenata društva i brojne aktivnosti koje će služiti ostvarivanju zacrtanog cilja.

„Medijska pismenost je jedini održivi, dugoročni odgovor na izazove digitalnog doba, jer na taj način svako dijete kroz školu stiče osnove medijske pismenosti i uči da koristi nove tehnologije, čime se osposobljava da nađe posao i da kao građanin učestvuje u digitalnom društvu“, ocijenila je Vlaović.

Vlaović je, govoreći o oblasti kulture, ocijenila da bi trebalo u direktnoj komunikaciji sa institucijama iz oblasti kulture pospješiti saradnju i razmjenu programa u cilju prezentacije crnogorskih kulturnih i kreativnih potencijala u Velikoj Britaniji i otvaranja novih tržišta.

Ona smatra da bi trebalo učiniti dodatne napore u cilju prezentacije kreativnih potencijala Crne Gore u Velikoj Britaniji čija bi iskustva u toj oblasti, koja je još uvijek u razvoju kod nas, bila od velikog značaja.

„Za ovu godinu planiramo organizaciju konferencije na temu razvoja sektora kreativnih industrija i bilo bi značajno ukoliko bi Ambasada mogla da bude partner“, kazala je Vlaović.

Medoks je navela da su zadovoljni što dijele veliki broj zajedničkih interesa sa Ministarstvom kulture i medija, naročito kada je riječ o medijima.

„Saradnju sa Ministarstvom, na čijem je čelu bila ministarka Tamara Srzentić, Evropska komisija je ocijenila kao ključnu tačku progresa, na šta smo veoma ponosni, naročito u oblasti medijskih regulacija”, rekla je Medoks.

Kako je kazala, tu oblast posmatraju kao veoma važan dio u kreiranju medijskih strategija i medijskih sloboda, jer smatraju da mediji treba da snose određenu ulogu i odgovornost kad je riječ o sadržaju koji plasiraju.

Ona je pozdravila stav Ministarstva da se uvede medijska pismenost, pogotovo kod najmlađih, jer su oni ti koji će graditi kritičko mišljenje i promatrati svijet u budućnosti.

Medoks je navela da Britanski savjet planira da istraži mogućnosti za sporovođenje novog programa u regionu ove godine koji bi podržao kulturu i kreativnost.

“Prošle godine smo pomogli u povezivanju filmske industrije između Crne Gore i Sjeverne Irske a vjerujemo da postoji stvarna prilika za razvoj ovog sektora u ovoj državi. Nadamo se da će novi program pružiti priliku da se na ovom temelju dalje gradi“ rekla je Medoks.

Ona je dodala da su zainteresovani za saradnju u toj oblasti.

