Crna Gora i Kina će intenzivirati saradnju u oblasti zdravstva

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Kina imaju veoma dobru saradnju i tradiciju kvalitetnih, prijateljskih odnosa u oblasti zdravstva, koji se ogledaju kroz brojne vidove pomoći i podrške unapređenju zdravstvenog sistema, ocijenili su ministar zdravlja Vojislav Šimun i kineski ambasador u Podgorici Fan Kun.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, na sastanku je istaknuto da su odnosi dvije zemlje dodatno osnaženi u vrijeme COVID pandemije, tokom kojeg je Kina, kroz brojne donacije, pružala Crnoj Gori značajnu pomoć u vakcinama, medicinskim sredstvima i opremi.

Šimun je rekao da očekuje da će se saradnja Crne Gore i Kine u narednom periodu dodatno unaprijediti, kroz podršku i zajedničke projekte, u cilju podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite na svim nivoima.

Kun je naglasio da je izazovan period pandemije učvrstio prijateljske odnose dvije zemlje, ali i da očekuje da će se kroz konkretne aktivnosti u budućnosti saradnja intenzivirati.

On je rekao da su pojedine kineske kompanije zainteresovane za ulaganje u razvoj farmaceutske industrije u Crnoj Gori, kroz izgradnju fabrike ljekova.

Kan je upoznao Šimuna da su pokrenute inicijative za saradnju između kineskih i crnogorskih bolnica, kako u oblasti infrastrukturnih projekata, tako i u dijelu stručnog usavršavanja, kroz organizovanje stručnih skupova i boravak i edukaciju crnogorskih ljekara u kineskim zdravstvenim centrima.

Sagovornici su se, kako je saopšteno, saglasili da postoji i prostor za investiranje u medicinsku opremu, s obzirom na pozitivna iskustva iz okruženja u primjeni medicinskih aparata kineskih proizvođača.

Iz Ministarstva su kazali da je, s obzirom da je memorandum o saradnji između ministarstava zdravlja Crne Gore i Kine istekao 2021. godine, na sastanku dogovoreno da se u najskorije vrijeme pokrene procedura da obnovi taj sporazum.

“I na taj način formalizuju i konkretizuju buduće zajedničke aktivnosti u oblasti zdravstva”, navodi se u saopštenju.

