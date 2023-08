Crna Gora hitno da poveća broj romskih medijatora

Podgorica, (MINA) – UNICEF, Evropska unija (EU) i nevladina organizacija HELP pozvali su crnogorske nacionalne i lokalne vlasti da obezbijede adekvatan broj romskih medijatora zaposlenih u obrazovnom, zdravstvenom i sistemu dječje i socijalne zaštite kako bi se okončalo siromaštvo romske i egipćanske djece.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander je kazao da 16 odsto romske i egipćanske djece pohađa predškolske ustanove, 56 odsto završi osnovnu i tri odsto srednju školu.

Kako je kazao, neke jednostavne intervencije, poput besplatnog prevoza i uključivanja romskih medijatora, mogu značajno povećati ovaj broj u kratkom vremenskom periodu.

“Osiguravanje da svako dijete iz romske i egipćanske zajednice dobije kvalitetno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, dječju i socijalnu zaštitu jeste jedini način da oni izađu iz siromaštva“, rekao je Santander.

EU, u partnerstvu sa NVO HELP, od 2013. godine kontinuirano finansijski podržava u Crnoj Gori da se postepeno integriše romske medijatore u sistem obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, dajući romskoj i egipćanskoj djeci od početka bolje izglede za kvalitetniji život.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa je ocijenila da treba dati prioritet socijalnoj inkluziji romske djece.

“Kako je rekao Ombudsman, ključno je da romski medijatori dobiju stalno, a ne privremeno zaposlenje, podstičući kontinuitet i stabilnost romskih porodica“, rekla je ona.

Ambasadorka EU se založila i za uvođenje romskih medijatora čak i u školama sa manje od 70 romskih učenika.

“Proširenje obuhvata romskih medijatora na škole ispod sadašnjeg praga je korak ka stvaranju čvršće veze između romskih i egipćanskih porodica i obrazovnog sistema“, naglasila je Popa.

Prema podacima NVO HELP, u Crnoj Gori ima oko 40 romskih medijatora. Oni obezbjeđuju bolju saradnju između romskih i egipćanskih porodica i domova zdravlja, predškolskih ustanova, škola, centara za socijalni rad i drugih institucija.

„U Crnoj Gori romske medijatore sada finansiraju nevladine organizacije i Vlada. Potrebno je hitno obezbijediti održivo finansiranje od strane državnih i lokalnih vlasti za sve romske medijatore”, kazala je Dijana Anđelić iz HELP-a.

Ona smatra da treba zaposliti i veći broj romskih medijatora u ministarstvima prosvjete, zdravlja i rada i socijalnog staranja.

“Bez ovih promjena u sistemu nećemo vidjeti poboljšanja u životima sadašnjih i budućih generacija romske i egipćanske djece“,rekla je Anđelić.

Programski specijalista za prava Roma u regionalnoj kancelariji UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, Tefik Mahmut ističe da se uvođenje romskih medijatora pokazalo kao izuzetno uspješna intervencija u svim zemljama regiona.

Kako je kazao, Crna Gora i susjedne zemlje treba da riješe izazov koji se odnosi na osiguranje dovoljnog broja zaposlenih romskih medijatora s punim radnim vremenom, koji rade za zdravstvo, obrazovanje, socijalnu i dječju zaštitu.

„Jedan od kriterijuma za pristupanje EU je poboljšanje položaja manjinskih grupa, posebno onih koje su najugroženije, poput romske i egipćanske zajednice. Uloga medijatora je da poboljšaju pristup svim uslugama koje su dostupne na terenu“, istakao je Mahmut.

U posljednjih pet godina 13-godišnja Fljorijeta Beriša imala je podršku romskog medijatora u osnovnoj školi u Nikšiću.

„Medijator mi pomaže oko domaćeg zadatka, podržava me u pripremi za testove, govori mi šta da učim kada izostanem iz škole jer sam bolesna i obavještava me kada su dopunski časovi kako ne bih propustila nijedan od njih. Bez medijatora bi mi bilo teže“, objašnjava Beriša.

Slična iskustva dijeli i 12-godišnji Abedin Delija, koji pohađa osnovnu školu u Nikšiću.

„Kada smo slavili Dan Roma i pjevali, romski medijator je bio moja ključna podrška. Romski medijatori su uvijek tu za mene“, ističe Delija.

Pošto uskoro počinje nova školska godina, Veljbana Naza, romska medijatorka u osnovnoj školi u Nikšiću, ističe da je potrebno zaposliti više romskih medijatora kako bi veći broj romske i egipćanske djece pohađao predškolske ustanove i škole.

On smatra da bi bilo dobro uvesti romske medijatore u sve institucije.

“Pomažemo im da bolje uče i redovno pohađaju nastavu. Sve informacije redovno dijelimo sa njihovim roditeljima. Na taj način je njihova saradnja sa školama mnogo djelotvornija“, objašnjava Naza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS