Grupa NVO: Članovi Savjeta RTCG da podnesu ostavke

Podgorica, (MINA) – Grupa od 18 nevladinih organizacija (NVO) pozvala je članove Savjeta Radio Televizije Crne Gore (RTVCG) koji su glasali za ponovni izbor Borisa Raonića za diretkora Javnog servisa da podnesu ostavke, zbog ignorisanja pravosnažne sudske odluke i pretpostavljanja privatnih javnom interesu.

U saopštenju tih NVO ocjenjuje se da je ponovni izbor Raonića za direktora RTCG poraz vladavine prava.

“Neprihvatljivo je da bilo koji javni funkcioner, uključujući članove Savjeta javnog servisa, zloupotrebljava javnu funkciju tako što ignoriše pravosnažnu sudsku odluku i nipodaštava vladavinu prava”, kaže se u saopštenju grupe NVO.

Dodaje se da je sud nedavno pravosnažno poništio odluku o izboru Raonića za direktora RTCG utvrdivši da on 2021. godine nije smio biti izabran na tu funkciju jer je u vrijeme prijave na konkurs i izbora bio u konfliktu interesa kao član Savjeta Agencije za elektronske komunikacije.

Podsjeća se da su Raonića ponovo izabrali predsjednik Savjeta RTCG Veselin Drljević i članovi Amina Murić, Predrag Miranović, Naod Zorić i Filip Lazović, “postupajući protivno pravosnažnoj sudskoj odluci i njihovoj dužnosti da poštuju instrukcije iz odluka nadležnog suda, koju propisuje član 34 stav 2 Zakona o nacionalnom javnom emiteru”.

“Zakon je jasno propisao da niko nema pravo da na bilo koji nacin utiče na rad člana Savjeta, niti je član Savjeta dužan da poštuje bilo čije instrukcije u vezi sa svojim radom, osim odluka nadležnog suda”, dodaje se u saopštenju grupe NVO.

Prema njihovim riječima, nema nikakve dileme oko toga kako glasi instrukcija iz pravosnažne presude.

“Viši sud u Podgorici je precizno istakao da su “pravne posledice poništaja odluke o imenovanju ponovni izbor između prijavljenih kandidata ili poništaj konkursa, u ko postupku tuženi ima priliku da ponovo razmatra preostale prijave i da odluči u skladu sa zakonom””, kaže se u saopštenju.

Na osnovu takve odluke, Savjet RTCG-a je, kako se dodaje, imao na raspolaganju samo dvije mogućnosti – da poništi konkurs i raspiše novi ili da izvrši izbor između preostalih kandidata po spornom konkursu.

“Suprotno tome, Savjet RTCG je odlučio da ponovo izvrši izbor po spornom konkursu između svih prvobitnih kandidata i izabere osobu za koju je sud već pravosnažno utvrdio da ne ispunjava uslove propisane tim konkursom”, navodi se u saopštenju NVO.

Ističe se da su, birajući kandidate po uslovima konkursa iz 2021. godine i uključenjem među njih Raonića, petoro članova Savjeta svjesno zloupotrijebili službeni položaj i nanijeli štetu javnom interesu.

Potisnici saopštenja su poručili da Crna Gora mora da uspostavi vladavinu prava na svim nivoima svih javnih službi, uključujući Javni servis

Navodi se da svi javni funkcioneri, uključujući članove i članice Savjeta RTCG, moraju poštovati sudske odluke, a veoma je opasno po čitav sistem kad se upravo oni izruguju vladavini prava.

“Vjerujemo da je prvi korak u pokušaju vraćanja rada javnog servisa u pravne okvire da ovih pet članova Savjeta hitno podnesu ostavke i svoje karijere nastave daleko od bilo kakve javne funkcije”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da njihov dalji ostanak na tim pozicijama ne nanosi samo reputacionu štetu Javnom servisu, već i državi, a što će nesumnjivo biti konstatovano i u svim relevantnim međunarodnim izvještajima

Saopštenje su potpisali Akcija za ljudska prava, Asocijacija Spektra, Centar za građansko obrazovanje, Centar za monitoring i istraživanje, Centar za ženska prava, Centar za građanske slobode i Centar za demokratiju i ljudska prava.

Među potpisnicima su i Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Centar za razvoj nevladinih organizacija, Društvo profesionalnih novinara Crne Gore, Evropska asocijacija za pravo i finansije, Institut Alternativa i Institut za medije Crne Gore

Saopštenje su potpisali i Juventas, Media centar, PRIMA, Sindikat medija Crne Gore i Queer Montenegro.

