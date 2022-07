CGO: U Vladi nema nacrta Temeljnog ugovora

Podgorica, (MINA) – U Vladi Crne Gore nema nikakvih nacrtnih verzija Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), kazali su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) dodajući da to to otvara i pitanje ko je i kada radio na njemu.

Iz CGO-a su rekli da su se 24. juna obratili Vladi, tražeći kopije svih nacrtnih verzija Temeljnog ugovora.

Kako su dodali, iz Vlade su, nakon urgencije, 7. jula odgovorili da predano rade na pretrazi arhive, kako bi mogli odgovoriti na taj zahtjev.

“Danas smo dobili kratko obavještenje bez obrazloženja, u kojem se navodi da je usklađena radna verzija Temeljnog ugovora objavljena na sajtu 28. juna, iz čega se zaključuje da u Vladi nema nikakvih nacrtnih verzija tog dokumenta”, rekli su iz CGO-a.

Oni su naveli da je premijer Dritan Abazović pozvao zainteresovanu i stručnu javnost da se uključi u raspravu o usvojenom Temeljnom ugovoru.

Prema ocjeni CGO-a, prethodno su on i članovi Vlade, koji su glasali za Temeljni ugovor ignorisali argumente koji su osporavali zakonitost tog dokumenta i usklađenost sa građanskim konceptom.

“O dinamičnosti, fleksibilnosti i otvorenosti procesa usaglašavanja oko nacrta Temeljnog ugovora najbolje govori i podatak da je jedna verzija tog ugovora sve što u Vladi postoji, a to otvara i pitanje ko je i kada radio na njemu, i zašto se odbijala svaka kritika kad je trebalo čuti”, kaže se u saopštenju.

