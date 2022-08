Cetinjani odali počast ubijenim sugrađanima

Podgorica, (MINA) – Građani Cetinja večeras su, u tišini, zapalili svijeće na Dvorskom trgu, kako bi odali počast sugrađanima, koji su ubijeni u tragičnom događaju 12. avgusta.

Kako prenosi Pobjeda, uramljene fotografije ubijenih postavljene su pored stabla na trgu.

Mnogi građani, pošto su zapalili svijeće, pošli su do naselja Medovine, gdje se dogodio zločin, nakon čega su se vratili na trg.

Vuk Borilović ubio je u poslijepodnevnim časovima deset osoba u cetinjskom naselju Medovina, a ranio šest, nakon čega je ubijen.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS