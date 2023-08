CEGAS: Izbor v.d. VDT-a nezakonit

Podgorica, (MINA) – Izbor vršiteljke dužnosti (v.d.) vrhovne državne tužiteljke (VDT) Tatjane Begović nezakonit je, ocijenili su iz Centra za građanske slobode (CEGAS) i dodali da se nastavlja kontinuitet nečinjenja.

Na današnjoj sjednici Tužilačkog savjeta odlučeno je da će Begović funkciju v.d. VDT-a obavljati i narednih šest mjeseci.

„Ako uzmemo u obzir da smo nezakoniti izbor v.d. VDT-a opet “ozakonili”, na šta nas je i u poslednjem izvještaju i upozorila Evropska komisija, onda je jasno da se kontinuitet netalasanja i nečinjenja nastavlja“, navodi se u saopštenju CEGAS-a.

Oni su kazali da nasilno prekidanje disciplinskih postupaka, jednak način ocjenjivanja tužilaca i nesvrsishodnost postojanja brojnih komisija unutar Tužilačkog savjeta, uz izbor v.d. VDT-a na pravno upitan način, može biti jedna od karakteristika prethodnog v.d. stanja, koje se sada nastavlja narednih šest mjeseci.

„Ohrabruje saznanje da je disciplinska tužiteljka, Nišavić, pokrenula žalbeni postupak protiv odluke Tužilačkog savjeta, kojom je odbijen optużni predlog protiv tužiteljke Lepe Medenice, gdje je i stručna i laička javnost uskraćena za saznanje istine, a o čemu je bilo puno riječi“, rekli su iz CEGAS-a.

Kako su kazali, nastavlja se, sada je i očigledno, jednaka saglasnost jednih nasuprot stavu predstavnika nevladinog sektora i Ministarstva pravde.

„Na to koliko smo spremni za reformu jasno ukazuje činjenica da se i pravilo dobre prakse u dijelu raspisivanja javnog poziva za vd VDT-a prevazilazi, pod velom neophodnog kontinuiteta, koji nam ni u poslednjim primjerima nije dao potreban rezultat“, dodaje se u saopštenju.

