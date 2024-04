Jakšići četvrtoplasirani u Austriji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski automobilista Vasilije Jakšić kao četvrtoplasirani završio je premijernu trku nove sezone šampionata Evrope na brdskim stazama, koja je danas vožena na stazi Rehberg, u Austriji.

Jakšić je u Hjundaiju I30 N TCR, u klasi 3, nakon dvije trke, nastup završio u ukupnom vremenu četiri minuta, 16 sekundi i 98,8 stotinki.

On je u kvalifikacijama, nakon tri trke, imao drugi rezultat.

“Nova sezona sa novim automobilom i prvi put nastup na stazi Rehberg u Austriji bili su pravi izazov za mene i jako dobro iskustvo. Konkurencija ubjedljivo najbolja u klasi koju sam odabrao. Na probama sam učio stazu i ostvario drugo vrijeme nakon tri vožnje, ali sam bio svjestan da nijesmo materijal za pobjedničko postolje”, rekao je Jakšić.

On je naglasio da su automobili još više unaprijeđeni u odnosu na prošlu godinu, kao i same regulacije.

“Nijesmo u koraku sa konkurencijom. Čeka nas dug posao oko pripreme automobila, jer predaja nije opcija. Prvenstvo je tek počelo, bitnije je kako će se zavrsiti”, rekao je Jakšić.

Njegov brat, Milan Jakšić, sa Hondom Civic Type R, u klasi 5 završio je na četvrtom mjestu ukupnom vremenu četiri minuta, 41 sekundu i 36,8 stotinki.

