Sjutra treći duel Herceg Novog i Luke Bar

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog i Luke Bar odigraće sjutra u Igalu treći meč finala plej-ofa EPCG Superlige.

Hercegnovski tim prva dva duela dobio je maksimalnim rezultatom i za novi trofej neophodna mu je još jedna pobjeda.

Herceg Novi ove sezone na domaćoj sceni nije izgubio ni set, a nedavno je drugi put u klupskoj istoriji osvojio trofej Kupa Crne Gore.

Duel u Igalu počeće u 19 sati.

U finalu plej-ofa igra se na tri pobjede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS