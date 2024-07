Čađenoviću ukinut pritvor

Podgorica, (MINA) – Bivšem specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću ukinut je pritvor.

Branilac Čađenovića advokat Vaso Bečanović rekao je agenciji MINA da je odluku o ukidanju pritvora danas donijelo vijeće Višeg suda.

Čađenović je uhapšen u decembru 2022. godine zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja.

Suđenje Čađenoviću u Višem sudu u Podgorici trebalo bi da počne 16. jula.

